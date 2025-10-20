Campaña en Paterna a viva voz para apoyar a Lucía Casani en OT

El Gran Fondo Vila de Paterna celebrado este domingo, una carrera de 15 kilómetros por el municipio de l'Horta Nord, sirvió también para reiterar el apoyo a la joven Lucía Casani, vecina de Paterna y concursante en el programa que emite Prime Video, Operación Triunfo.

Esta semana, Lucía ha estado 'nominada' y puede ser que esta noche tenga que abandonar la academia en la emisión de la Gala 5, programada para este lunes a las 22 horas. El tiempo se agota y después de que el alcalde, Juan Antonio Sagredo, hiciera un llamamiento en redes sociales a la participación para que la ciudadanía salvase a Lucía Casani, este domingo operarios municipales han reiterado el mensaje durante la carrera popular.

"Nuestra paternera tiene que seguir en Operación Triunfo, tenemos que darle nuestro apoyo, nuestra valenciana, nuestra paternera. Hay que descargarse la aplicación y salvarla y recordad que mañana (por hoy) vale el doble", decía, micrófono en mano, un trabajador del ayuntamiento.

La campaña municipal para salvar a la 'triunfita' ha seguido durante toda la semana. Esta noche, Lucía se jugará su permanencia o no dentro de la academia con Judit, una joven catalana. La decisión está en manos del público y las encuestas hasta el momento, realizadas por distintas cuentas de fans, están muy igualadas.