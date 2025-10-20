Correr 438 kilómetros de Burjassot a Madrid para dar visibilidad al Síndrome de Usher

El atleta burjassotense Mario Raúl Martínezse ha embarcado en un nuevo reto para dar visibilidad a la enfermedad que padece, el Síndrome de Usher y a la retinosis pigmentaria. Un reto que le va a llevar a realizar una carrera de fondo hacia Madrid, recorriendo más de 438 kilómetros. Su pueblo, Burjassot, va a ser partícipe también de esta gran hazaña que espera conseguir Mario ya que el atleta, que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, ha elegido como punto de salida de la misma la Plaza Emilio Castelar (la del ayuntamiento), el próximo 24 de octubre a las 8.00 horas.

Mario saldrá desde el citado punto para llegar, en siete etapas, hasta la sede de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (Farpe) ubicada en Madrid, donde también le estará esperando representantes del consistorio burjassotense junto a todas las personas con las que va a desarrollar este gran reto. El objetivo es llegar a Madrid el jueves 30 de octubre sobre las 13.00 horas.

La motivación que le impulsa a este desafío, como el propio Mario señala, es clara: dar voz a las personas afectadas por Retinosis Pigmentaria y por el Síndrome de Usher, generar un impacto social y apoyar la investigación científica que busca frenar la progresión de estas enfermedades que, hasta hoy, no tienen cura. Con este proyecto, Mario no solo quiere recorrer kilómetros, sino abrir caminos: caminos hacia una mayor sensibilización social, hacia un mayor compromiso institucional y empresarial, y hacia un futuro con más recursos para la investigación y el acompañamiento de las personas afectadas.

Cartel del reto del atleta de Burjassot. / L-EMV

Burjassot, El Rebollar, Minglanilla, Alarcón, Villar de Cañas, Tarancón, Morata de Tajuña y, finalmente Madrid, son las poblaciones y ciudadanes que verán pasar a Mario y a todo un equipo humano que va a animarle, acompañarle y no dejarle de la mano en ningún momento para que llegue a Madrid. Las personas que quieran colaborar también con este reto solidario, cuyos beneficios se destinarán a la investigación de la ceguera infantil, pueden hacerlo inviando un Bizum al número 09499.