Evacuan un edificio en Alaquàs por un incendio

El cuerpo de Policía Local y de bomberos han evacuado este medio día un edificio de Alaquàs, concretamente en la calle Severino Aznar, por un incendio en una vivienda. Fuentes del cuerpo local han confirmado a este diario que el desalojo se ha producido con rapidez y no ha habido heridos.

La finca tiene cuatro alturas y cuatro puertas cada una. Durante la intervención, se ha procedido a la evacuación con ayuda de los cuerpos de seguridad de una persona con movilidad reducida en una de los pisos de la altura más elevada que no ha podido hacerlo por su propio pie.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.