Evacuan un edificio en Alaquàs por un incendio
Los cuerpos de seguridad han desalojado a todos los vecinos de una finca de cuatro alturas y no ha habido heridos
El cuerpo de Policía Local y de bomberos han evacuado este medio día un edificio de Alaquàs, concretamente en la calle Severino Aznar, por un incendio en una vivienda. Fuentes del cuerpo local han confirmado a este diario que el desalojo se ha producido con rapidez y no ha habido heridos.
La finca tiene cuatro alturas y cuatro puertas cada una. Durante la intervención, se ha procedido a la evacuación con ayuda de los cuerpos de seguridad de una persona con movilidad reducida en una de los pisos de la altura más elevada que no ha podido hacerlo por su propio pie.
Información en elaboración
