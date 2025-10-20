Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuan un edificio en Alaquàs por un incendio

Los cuerpos de seguridad han desalojado a todos los vecinos de una finca de cuatro alturas y no ha habido heridos

Actuación de los bomberos en el incendio de un edificio de Alaquàs.

Actuación de los bomberos en el incendio de un edificio de Alaquàs. / L-EMV

Violeta Peraita

Pilar Olaya

Alaquàs

El cuerpo de Policía Local y de bomberos han evacuado este medio día un edificio de Alaquàs, concretamente en la calle Severino Aznar, por un incendio en una vivienda. Fuentes del cuerpo local han confirmado a este diario que el desalojo se ha producido con rapidez y no ha habido heridos.

La finca tiene cuatro alturas y cuatro puertas cada una. Durante la intervención, se ha procedido a la evacuación con ayuda de los cuerpos de seguridad de una persona con movilidad reducida en una de los pisos de la altura más elevada que no ha podido hacerlo por su propio pie.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: FacebookTwitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
  3. El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
  4. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  5. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  6. Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
  7. La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
  8. Nadie se mueve en el PP a la espera del interrogante Mazón

Merz ataca a la inmigración en busca de estrategias contra la ultraderecha

Merz ataca a la inmigración en busca de estrategias contra la ultraderecha

Riba-roja aprueba el Día del Comercio Local con las abstenciones de PP y Vox

Riba-roja aprueba el Día del Comercio Local con las abstenciones de PP y Vox

Gobierno y oposición adulan a la empresa familiar, a pesar de las críticas al bloqueo político

Gobierno y oposición adulan a la empresa familiar, a pesar de las críticas al bloqueo político

Los minicerebros humanos de laboratorio le dan poder a una nueva generación de ordenadores

Los minicerebros humanos de laboratorio le dan poder a una nueva generación de ordenadores

La jueza de la dana reclama a Emergencias todas las imágenes que se grabaron el 29-O y que compartió Pradas en una red social

La jueza de la dana reclama a Emergencias todas las imágenes que se grabaron el 29-O y que compartió Pradas en una red social

Muere el general serbio Nebojsa Pavkovic, condenado por crímenes de guerra durante la guerra de Kosovo

Muere el general serbio Nebojsa Pavkovic, condenado por crímenes de guerra durante la guerra de Kosovo

Pedro Sánchez demanarà a la UE que no es canvie l’hora: “Fer-ho dos vegades a l’any ja no té sentit”

Pedro Sánchez demanarà a la UE que no es canvie l’hora: “Fer-ho dos vegades a l’any ja no té sentit”

Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”

Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
Tracking Pixel Contents