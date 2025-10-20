La Artística de Buñol recibe el 'Premi Amics de l'Amistat' de la banda de Quart de Poblet

l''Agrupació Musical de l'Amistat de Quart de Poblet distinguió ayer con el 'Premi Amics de l’Amistat' a la Sociedad Musical La Artística de Buñol, una de las mejores bandas del mundo, "por su excelencia musical pero también por su calidad humana", tal como explicó el presidente de l'Amistat, Vidal Sastre, en el acto celebrado en l'Auditori Molí de Vila de la población de l'Horta Sud. Por parte de 'Los Feos', recogieron este galardón, que cumple su vigésima edición, el presidente Manuel Ferrando Ortiz; así como las Reinas del Mantón, Estela Iniesta Sobrino y Claudia Olius Vidal (infantil) y la representante Rocío Bartolomé Cervera. En el acto musical también estuvieron el presidente comarcal de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, Ángel Lorente; la presidenta Mari Carmen Felix y las clavariesas de Santa Cecilia; la concejala de Cultura de Quart de Poblet Amparo Folgado y la Concejala de Paz, Solidaridad y Cooperación Gabi Carretero, entre otras personalidades. El auditorio se llenó de invitados, socios y simpatizantes de la banda de Quart de Poblet.

Programa y acto

Los músicos de la banda valenciana estuvieron dirigidos por su director titular José Onofre Díez Monzó y el programa del concierto incluyó "Teatro Montecarlo", de Pérez Perelló; "La Pícara Molinera" de Pablo Luna, y finalmente, "El Baile de Luis Alonso (intermedio)" de Gerónimo Giménez.

Vidal Sastre subió al escenario de l'Auditori y explicó los motivos por los que se ha concedido este XX galardón a la banda de Buñol, que desde ya, queda 'hermanada' con la de Quart. El músico y directivo de l'Amistat recordó que tras de la terrible barrancada del 29 de Octubre, l'Auditori Molí de Vila quedó destrozado. Por tanto, "no teníamos ningún espacio donde poder celebrar nuestro concierto de Santa Cecilia, que es el más importante de todo el año, aparte de cuando vamos a los certámenes, ya que en Santa Cecilia damos la bienvenida a los nuevos músicos que se incorporan a nuestra banda sinfónica". Ante esta situación, el presidente y otros miembros de la junta directiva como María José Pulido estaban reunidos en la sede y se pusieron a barajar posibles alternativas para celebrar el citado concierto "porque en el auditorio no se podìa hacer por la dana y en la comarca tampoco por el mismo motivo". Y el propio Sastre confiesa que se le ocurrió llamar por teléfono a La Artística y en la otra línea le respondió el entonces presidente de 'Los Feos', Paco Blasco. "Y desde el primer momento me dijo que sí a todo y nos ofreció todo lo que nos hiciera falta, no solo el Teatro Montecarlo, sino también instrumental o material si nos hacía falta".

El resultado es que gracias a la entusiasta respuesta de los de la Hoya de Buñol, la banda sinfónica y la orquesta de l'Agrupació Musical l'Amistat de Quart de Poblet realizaron un concierto en el solemne Teatro Montecarlo de Buñol, sede de la Sociedad Musical "La Artística" (Los Feos), a beneficio de los damnificados por la dana del pasado 29 de octubre. Este concierto se realizó el sábado 21 de diciembre a partir de las 18 horas y sirvió también para dar la bienvenida a los jóvenes músicos de Quart que se incorporaron a la banda. Además en el mismo acto, en el Teatro Montecarlo, se entregaron las insignias de oro y de plata a los músicos que cumplían 25 y 50 años, respectivamente, dentro de la gran familia de l'Amistat.

La Artística "es vuestra segunda casa"

Por su parte, este domingo, el presidente de los de Buñol, Manuel Ferrando, señaló que La Artística "es vuestra segunda casa" en alusión a todos los socios y los simpatizantes de la banda de Quart pero en especial "a los músicos que sois lo auténticamente importante y por lo que trabajamos los directivos". "Siempre nos vais a tener a vuestro lado.Nuestra obligación era ayudar a una banda amiga y lo que haga falta, siempre lo vais a tener por nuestra parte", reiteró en el escenario cuando recogió el galardón. Sin duda, el acto celebrado ayer, tiene que servir "para compartir experiencias y estrechar lazos" entre ambas sociedades musicales, tal como recalcó Vidal Sastre.

Premis Amics de l'Amistat

Si echamos la vista atrás, tal como señaló la presentadora del concierto extraordinario Ana María Navarro, "ya han recibido este galardón desde 2004 un montón de amigos de l’Amistat". Entre ellos, Don Enrique García Asensio, Don Fernando Argenta, la exalcaldesa Dª Carmen Martínez, "nuestro querido maestro y director Don Esteban Esteve Jorge, Don Eduardo Cifre Gallego, mi gran maestro D. Ángel Asunción Rubio, la cofradía de Hellín, nuestras queridas clavariesas", y Víctor Mendoza, además de "grandes amigos, músicos y directores como D. Juan Antonio Ferrer Cerveró, D. Vicent Campos y D. Llorenç Mendoza, a el gran amigo D. Octavio Hernández Bolín". Igualmente, han recibido este prestigioso galardón el compositor internacional y director, amigo de l'Amistat, Francisco Coll, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Música del Gobierno de España.

También se le ha reconocido con esta distinción al gran compositor y maestro Andrés Valero, "a nuestro compañero, amigo y gran director de la orquesta de la amistad durante muchos años, Isidro Coll Ballesteros; a Daniela González presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y "a nuestro gran amigo y ex presidente D. Lorenzo Sánchez", finalizó la presentadora.

El Teatro Montecarlo y La Artística

El denominado Teatro-Cine Montecarlo, orgullo de los casi 2.000 socios de La Artìstica, fue construido a base de las aportaciones voluntarias de trabajo o económicas, y solo tardó tres años aproximadamente en finalizarse. Esta histórica sede de eventos culturales se inauguró el 10 de abril de 1953 y sigue cumpliendo con los fines para los que se construyó.Tiene un aforo de 1.000 localidades y ha acogido a las más variadas personalidades y entidades artísticas, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Mientras, La Artística es una de las mejores bandas del panorama internacional y acumula un palmarés casi irrepetible de triunfos y menciones, incluidos los prestigiosos certámenes de València y de Kerkrade, donde se proclamó campeona del mundo.