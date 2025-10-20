Manises refuerza la limpieza y prepara un nuevo contrato tras 25 años de deficiencias

El Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario del actual contrato de limpieza viaria, con actuaciones específicas que darán respuesta inmediata a algunas de las principales demandas ciudadanas en materia de limpieza urbana. Estas medidas suponen un paso intermedio mientras se prepara la licitación de un nuevo contrato integral para 2026, que permitirá modernizar el servicio con más personal, renovación de contenedores y mayores recursos.

El contrato en vigor tiene su origen en el año 2000, cuando el Partido Popular lo firmó con una duración muy prolongada. En ese momento, Manises contaba con unos 25.600 habitantes (censo de 2001), muy lejos de los más de 32.000 vecinos actuales. Ese crecimiento poblacional, junto al paso del tiempo, la ampliación de las zonas urbanas y la falta de flexibilidad del contrato, ha provocado que el servicio no se adaptara a las necesidades reales de la ciudad.

Según el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, "Manises no puede seguir funcionando con un contrato de limpieza que nació hace 25 años para una ciudad mucho más pequeña. Con este refuerzo inmediato damos respuesta a las necesidades del municipio, y con el nuevo contrato para 2026 vamos a dar un salto cualitativo para que el servicio esté a la altura de lo que nuestra ciudad merece”. “También es importante contar con la colaboración ciudadana, ya que entre todos y todas podemos conseguir una ciudad más amigable y agradable en la que vivir", ha añadido Mercader.

En 2020, el Ayuntamiento se vio obligado a modificar el contrato existente, ya que la situación financiera del momento no permitía afrontar la licitación de uno nuevo. Ahora, con la capacidad económica recuperada, el consistorio trabaja en un modelo totalmente renovado que entrará en vigor el año que viene.

El refuerzo del contrato actual se centrará en la limpieza de choque en las calles y plazas más transitadas, en la eliminación de orines, manchas, suciedad en contenedores y mobiliario urbano con maquinaria especializada y en un refuerzo mecánico que incluye la utilización de una cuba y una máquina de hidrolavado de alta presión (hidro), además de una segunda cuba adicional que permitirá intensificar las limpiezas. Los puntos limpios (donde se encuentran los contenedores) recibirán una atención prioritaria gracias a la dedicación exclusiva de una hidro a lo largo de toda la jornada. Asimismo, se colocarán 200 nuevas papeleras, tanto para substituir algunas en mal estado, como para cubrir nuevos puntos donde no había.

En cuanto a los productos de limpieza, se empleará el desincrustante de alta potencia FLORIN SV EXTRA STARK para actuar sobre los orines, mientras que en los servicios de cuba y cristalini se aplicará FRESH AIR, un limpiador y neutralizador de olores altamente concentrado que contribuirá a mejorar la sensación de frescor en el entorno urbano.

Nuevo contrato para 2026: más recursos y modernización

El refuerzo actual es solo un paso transitorio. El nuevo contrato de limpieza urbana, que se adjudicará en 2026, traerá mejoras estructurales muy reclamadas por la ciudadanía. Entre ellas, la sustitución progresiva de los contenedores en todo el municipio, un incremento del personal de limpieza y recogida de residuos, la incorporación de maquinaria moderna y eficiente, así como la introducción de protocolos más exigentes de seguimiento y control de calidad.

Desde el consistorio, se insiste en que el modelo de contratos a muy largo plazo -como el firmado en 2000 por el Partido Popular- ha demostrado ser "ineficaz". "Con el paso de los años, se vuelven obsoletos y no permiten ajustar el servicio a la realidad cambiante de la ciudad. El nuevo planteamiento busca flexibilidad y revisiones periódicas para garantizar un servicio de calidad sostenido en el tiempo".