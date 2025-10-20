María Estela Arlandis y Óscar Tramoyeres, mantenedores de las Falleras Mayores de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent, junto con la Junta Local Fallera, ha anunciado los nombres de las personas que ejercerán como mantenedores en las Exaltaciones de las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, los días 25 y 26 de octubre.

María Estela Arlandis, Fallera Mayor de València 2024, pronunciará el discurso de la Fallera Mayor de Torrent 2026, mientras que el cómico y presentador valenciano Óscar Tramoyeres será el mantenedor de la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. Con este anuncio, la ciudad confirma dos voces de trayectoria y sensibilidad fallera para enmarcar el acto más solemne del calendario local.

Como es tradición, el Auditori de Torrent acogerá los actos de Exaltación, donde la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impondrá las bandas a las máximas representantes de la fiesta, se convierte en punto de encuentro y hermanamiento entre el colectivo fallero de la ciudad y representantes falleros de otras localidades y entidades culturales y sociales del municipio.

Los actos de Exaltación constituyen el inicio solemne del reinado de las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor 2026. Son, además, un espacio de reconocimiento al trabajo de las comisiones y a la transmisión intergeneracional de la fiesta, en el que los mantenedores, dedican unas palabras que subrayan el carácter representativo, cultural y social de las Fallas y de sus Falleras Mayores.

María Estela Arlandis Ferrando fue la máxima representante de las Fallas de Valencia en 2024. Graduada en Derecho, fallera desde su nacimiento, pertenece a la comisión Obispo Jaime Pérez–Luis Oliag (Quatre Carreres, Valencia), donde fue Fallera Mayor Infantil y en el año 2011 fue Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Ocupó el cargo de Subdelegada de Protocolo en la comisión, ocupándose de la agenda de las falleras mayores de la comisión. Mantiene un vínculo especial con la localidad de Pinet (Vall d’Albaida), donde en octubre de 2024 se inauguró una plaza con su nombre en reconocimiento a su labor como embajadora de la fiesta.

Oscar Tramoyeres Ferrandis es humorista, monologuista, actor y presentador nacido en Rafelbunyol, Es uno de los cómicos valencianos más populares de la última década. Integrante de la escena de Valencia Comedy y con una amplia presencia en la televisión autonómica À Punt, donde presenta actualmente ‘Atrapa’m si pots’ y condujo ‘TAP Zapping’ y ha participado en programas como ‘Comediants’, ‘Assumptes interns’ y ‘Així dona gust’, además de especiales de fin de año. Con más de 300 actuaciones en grupo y más de 1.000 en solitario, se ha consolidado como referente del llamado “humor del terreno”: cercano, costumbrista, profundamente valenciano y apto para todos los públicos.

El alma de nuestras Fallas

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, ha manifestado que “anunciamos dos mantenedores que representan a la perfección el alma de nuestras Fallas: la experiencia y la elegancia de María Estela Arlandis, Fallera Mayor de València 2024, y la cercanía y alegría de Óscar Tramoyeres. Juntos, pondrán palabras –solemnes, emotivas y personales, a la vez- al compromiso que nuestras Falleras Mayores asumen con Torrent y con la tradición que compartimos”.

Aitor Sánchez, presidente de Junta Local Fallera de Torrent y concejal de Cultura y Fallas, ha declarado que “en las Exaltaciones, cada detalle cuenta. Contar con María Estela y con Óscar es una garantía de emoción, sentimiento, respeto por la liturgia fallera y conexión con el público. Serán dos discursos que nuestras máximas representantes recordarán toda la vida”.