Massamagrell impulsa una nueva edición del Bono Comercio con 1.000 tarjetas monedero para fomentar las compras locales

El Ayuntamiento de Massamagrell ha puesto en marcha una nueva edición del Bono Comercio Massamagrell 2025, una iniciativa destinada a promover el consumo de proximidad y dinamizar el comercio local del municipio que el actual equipo de gobierno puso en funcionamiento durante la anterior legislatura.

Hace unas semanas, el alcalde Paco Gómez, el concejal de Comercio Pep Galarza y el técnico de Promoción Económica y Empleo se reunieron para coordinar los detalles de esta nueva edición, que este año se ha ampliado hasta 1.000 tarjetas monedero. Cada una de ellas tiene un valor total de 50 euros, de los cuales 25 euros son aportados por la persona beneficiaria y los otros 25 euros subvencionados por el Ayuntamiento, con la finalidad de que se utilicen en los comercios locales adheridos a la campaña.

El periodo de inscripción para participar en el programa tuvo lugar entre el 7 y el 13 de octubre, con una ampliación hasta el día 15 para los comercios interesados. Por su parte, la recogida de bonos se está realizando esta semana en el Centro Cultural de Massamagrell, en horario de 9:30 a 13:30 horas, con un calendario establecido por turnos según la inicial del primer apellido (de la A a la L, el lunes 20; de la M a la Z, el martes 21).

Debido a la caída mundial de la nube de Amazon que ha dejado inoperativos los sistemas de pago durante la jornada del lunes 20, el martes 21 también se podrán recoger los bonos en horario de tarde, de 16:00 a 19:00h.

A partir del jueves 23 de octubre, las personas beneficiarias podrán comenzar a utilizar sus bonos en los establecimientos participantes, cuyo listado ya está disponible en la web del Ayuntamiento.

El alcalde, Paco Gómez, ha destacado que “este programa es una medida eficaz que beneficia tanto a la economía local como a las familias de Massamagrell, impulsando el consumo en nuestros comercios y reforzando el tejido económico del municipio”.

Por su parte, el concejal de Comercio, Pep Galarza, ha subrayado “la gran respuesta e implicación tanto de la ciudadanía como de los comercios adheridos, lo que demuestra que esta iniciativa está ya plenamente consolidada y es muy bien recibida año tras año”.

Con esta nueva edición del Bono Comercio, el Ayuntamiento de Massamagrell reafirma su compromiso con el tejido comercial local y con la promoción de un consumo responsable y de proximidad, fomentando la participación ciudadana y la colaboración entre la administración y las empresas del municipio.