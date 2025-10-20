Paterna homenajea la solidaridad del pueblo en el acto del 9 d'octubre

El Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna se engalanó ayer para celebrar el solemne acto de entrega de las Insignias de Oro de la Vila de Paterna con motivo de la festividad de la Comunitat Valenciana, aplazado tras la última alerta por fuertes lluvias, y en el que se reconoció la generosidad del pueblo paternero que se volcó durante la tragedia de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024.

De este modo, el piloto Campeón del Mundo de MotoE Hector Garzó, la Escoleta del Foc y el Santísimo Cristo de la Fe recibieron de mano del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, las Insignias de Oro 2025, máximas distinciones que concede la ciudad a entidades locales y personas que contribuyen con su labor a engrandecer el municipio.

En este acto institucional del 9 d’Octubre se han hecho entrega de unas menciones especiales a representantes de la sociedad civil, de empresas, de fuerzas y cuerpos de seguridad y de trabajadores del Ayuntamiento de Paterna y de la empresa pública Gespa por la labor y ayuda prestada a los municipios y afectados por la dana durante los días posteriores a la catástrofe.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo clausuró este emotivo acto, que congregó a numerosos representantes de las distintas federaciones y asociaciones festivas, sociales y culturales de la ciudad y sociedad civil, mostrando su gratitud y orgullo a todos los premiados y reconocidos al mismo tiempo que apeló "a ese espíritu de unidad y solidaridad que debemos reivindicar cada día. Porque si algo define a nuestra “patria xiqueta” y a nuestra “patria gran” es la capacidad de crecer sin olvidar nuestras raíces".

El fuego, protagonista de los actos

Con motivo de la celebración del 9 d’Octubre, Paterna volvió a dar muestra este fin de semana de su pasión por la pólvora con la celebración de varios actos pirotécnicos. El sábado por la noche, los amantes del fuego pudieron disfrutar de una vibrante Cordà que organizó el Ayuntamiento de Paterna a las 21:00 horas en el cohetódromo. Finalmente, una apoteósica Mascletà Nocturna que tuvo lugar el domingo en el Parc Central iluminó el cielo de Paterna con los colores de la Senyera poniendo el broche de oro a esta celebración de todos los valencianos y paterneros.