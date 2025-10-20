El Racó de Meliana gana el concurso de Olla amb Carabassa de Serra

El V Concurso Profesional de Olla amb Carabassa Vicente Granero – Vila de Serra, celebrado el lunes 20 de octubre en la Plaza de la S.M. La Primitiva, fue todo un éxito, reuniendo a destacados profesionales de la gastronomía local y a numerosos visitantes en una cita imprescindible dentro de las IV Jornadas Gastronómicas de Serra 2025. En la categoría d'Olla amb carabassa, el primer premio fue para el Restaurante El Racó de Meliana, que destacó por su equilibrio entre tradición y técnica, sorprendiendo al jurado con un sabor profundo y auténtico.

El segundo premio recayó en el Restaurante La Garrofera de Serra, mientras que el tercer puesto fue para el Restaurante La Mar Salà de Cullera. En la categoría de postre, el primer premio fue otorgado al Restaurante Nou Rossinyol de Nàquera; el segundo premio, al Restaurante Miguel y Juani de l’Alcúdia; y el tercer premio, al Restaurante El Mosaic de Meliana.

Foto de participantes y representantes en Serra. / L-EMV

Este certamen forma parte de las IV Jornadas Gastronómicas de la Carabassa, que se celebran hasta el 26 de octubre, y en las que participan 9 establecimientos locales. En el concurso profesional han participado 11 restaurantes: Restaurante Nou Chaparral, Restaurante Miguel y Juani, Restaurante Binhui Food, Restaurante Juan XXIII, Restaurante Chef Amadeo, Restaurante La Garrofera, Restaurante El Mosaic, Restaurante Nou Rossinyol, Restaurante Racó de Meliana, Restaurante Bon Aire y Restaurante La Mar Sala.

Jurado: Una ama de casa y cuatro chefs

El jurado, compuesto por una ama de casa conocedora del plato y cuatro chefs presididos por Fernando Navarro, tuvo la difícil tarea de valorar las propuestas presentadas en las dos modalidades del concurso: olla amb carabassa y postre con fruta de otoño.

El acto contó con la presencia de la Alcaldesa de Serra, Alicia Tusón Sánchez, quien felicitó personalmente a los ganadores y destacó la importancia de promocionar la gastronomía y los productos de la tierra: “Estas jornadas son una oportunidad única para poner en valor nuestra gastronomía y nuestros productos locales. Cada año, este evento nos demuestra que tradición e innovación pueden ir de la mano, ofreciendo experiencias culinarias que nos enorgullecen como municipio”.

Las Jornadas Gastronómicas de Serra continúan consolidándose como un espacio de encuentro y promoción de la cocina local, donde tradición e innovación se combinan con el talento de los profesionales del sector. Las personas asistentes disfrutaron de un ambiente festivo, lleno de sabores autóctonos y actividades vinculadas a la cultura y la gastronomía de este municipio enclavado en el corazón de la Sierra Calderona.