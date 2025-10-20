Torrent mejorará la iluminación de la Avenida al Vedat y Santa Apolonia

El Ayuntamiento de Torrent ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el proyecto de renovación del alumbrado público municipal, una actuación que forma parte del compromiso del equipo de gobierno por mejorar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética en las calles de la ciudad.

El documento, redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo a través de la Unidad Técnica de Eficiencia Energética, detalla las obras que se ejecutarán y que suponen una inversión total de 403.110,78 euros (IVA incluido). Estas actuaciones se centran en dos zonas concretas: la Avenida al Vedat y el barrio de Santa Apolonia en El Vedat, dos puntos donde los informes técnicos y las solicitudes vecinales han detectado carencias de iluminación o deterioro de las instalaciones.

El proyecto contempla la instalación de 123 nuevos puntos de luz a lo largo de la Avenida al Vedat, en el tramo comprendido entre la calle Valentí Planells y la calle Genaro Palau. Según recoge la memoria técnica, la zona “presenta sombras en las aceras debido a la crecida del arbolado”, lo que ha provocado reiteradas peticiones de los vecinos para mejorar la visibilidad y seguridad peatonal durante la noche.

Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento instalará nuevas luminarias LED en las aceras exteriores, junto a los edificios, con el objetivo de equilibrar la luz en ambos lados de la avenida. Estas nuevas farolas, de tecnología LED, no solo mejorarán la visibilidad y la sensación de seguridad, sino que también contribuirán a reducir el gasto energético municipal y las emisiones de CO₂.

La segunda gran actuación se desarrollará en la urbanización Santa Apolonia, donde se sustituirán hasta 270 báculos metálicos de acero galvanizado, instalados hace décadas y actualmente deteriorados por la acción del tiempo y la climatología. El informe técnico señala que muchos de estos báculos presentan signos evidentes de corrosión y que las fijaciones al suelo están al descubierto, lo que afecta a la accesibilidad y puede suponer un riesgo para los peatones. Para resolverlo, se instalarán nuevas columnas de fibra de vidrio pigmentada en color negro, más ligeras, duraderas y resistentes a la oxidación.

El plazo de ejecución de las obras será de tres meses desde la adjudicación del contrato, y contará con un año de garantía tras su recepción. La supervisión correrá a cargo del Jefe de la Unidad de Eficiencia Energética municipal, designado como responsable del contrato, quien deberá realizar inspecciones puntuales y velar por el cumplimiento técnico y normativo de todas las instalaciones.

Reducir mantenimiento y consumo

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado que “esta actuación forma parte del compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando la iluminación de Torrent, tanto por seguridad como por sostenibilidad”. Gozalvo ha recordado que “muchos vecinos de la Avenida al Vedat y de Santa Apolonia venían reclamando una mejor iluminación desde hace tiempo, y con este proyecto damos un paso más en la modernización de nuestras instalaciones públicas”. Además, subrayó que el uso de tecnología LED y de materiales más duraderos “permitirá reducir el mantenimiento y el consumo eléctrico, al tiempo que se mejora la calidad de la luz y la seguridad de peatones y conductores”.