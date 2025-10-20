Los vecinos del barrio del Cristo reclaman actuar aguas arriba para evitar avenidas en la Saleta

La asociación vecinal del Barrio del Cristo (entre Aldaia y Quart de Poblet) ha enviado un documento a todas las administraciones públicas (Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia; Síndic de Greuges; Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España y el defensor del Pueblo de España) en el que vuelve a oponerse al proyecto propuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Gobierno de España) para desviar el barranco de la Saleta y piden actuar en el barranco del Pozalet y el Poyo, cauces de 'aguas arriba', donde identifican el origen del problema.

El plan prevé soterrar parte del cauce para aliviar la cantidad de litros que soporta la Saleta y evitar así el desastre acontecido el 29 de octubre de 2024, pero el nuevo itinerario pasa más cerca de este barrio del Cristo y los vecinos temen que esto pueda tener afecciones de inundaciones en esta zona del municipio.

Por eso, piden la intervención de los caudales aguas arriba así como actuar en el barranco para que tenga una salida segura de nuestro pueblo y conectarlo al nuevo cauce del río Túria.

Una intervención, defienden los vecinos, en la que se invierta en agrandar el caudal que es capaz de soportar el barranco de la Saleta y llevar el agua hacia abajo sin necesidad de crear nuevos cauces "que afecten a la seguridad de más ciudadanos y más zonas de nuestro municipio, pues esas zonas ya se inundan cuando hay lluvias y no serán capaces de aguantar agua proviniente de un barranco artificial".

"El proyecto traslada el problema"

Los vecinos exponen una serie de motivos por los que alegan que el proyecto no solucionará el problema ante futuras avenidas de agua. Entre ellos que "construir un aliviadero subterráneo puede provocar que ante un nuevo episodio extremo, con un caudal superior al previsto, se produzcan roturas, reventones subterráneos, colapsos del techo, erosión que mine los cimientos dle sistema", entre otros.

Asimismo, consideran que el desvío del barranco "no solucoina el riesgo de inundación, sino que traslada este problema a la zona norte del municipio y agravaría la peligrosidad en el centro de Aldaia que quedaría entre las dos correnteras".

Por eso, proponen una alternativa de desvío del barranco que consistiría en realizar una zona inundable de manera artificial entre la zona de Calicanto, la autovía A7 y la autovía A3 (esa zona es íntegramente de cultivo). Una solución que "sería capaz de recoger entre 10 y 15 hectómetros cúbicos, haciendo cierres previos que se activarían en caso de emergencia, redactando una ley que asegure a los agricultores la indemnización de la cosecha de este año y al menos cuatro años después de la emergencia, así como el arreglo de caminos y desperfectos que sufra la zona por dicha emergencia", escriben en el comunicado.

Además, en ese proyecto integral, los vecinos proponen "crear una zona de inundación aguas arriba de la Saleta/Pozalet en el que desplazaría medio kilómetro hacia arriba el polígono de Riba-Roja/Oliveral y el espacio ganado nos daría un embalse de agua que podría abarcar hasta los 10 hectómetros cúbicos, por lo que con esas dos intervenciones solo hubiese circulado aguas abajo cinco hectómetros cubicos, aminorando el riesgo de inundaciones y de pérdida de vidas humanas, como desgraciadamente sucedió", lamentan.

Este es el posicionamiento que trasladaron a la CHJ en la última reunión mantenida en la Mancomunitat del Barrio del Cristo. Un encuentro del que la ciudadanía local no salió con muchas respuestas, tal como denunciaron.