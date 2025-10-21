Albal celebra la gala del Comercio Local con un homenaje a los negocios afectados por la dana

En vistas al Día del Comercio Local, que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre, la localidad de Albal ha preparado su primera Gala del Comercio Local a través de la concejalía de Comercio con el objetivo de homenajear al pequeño y mediano comercio local.

A pocos días del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, que anegó gran parte de l’Horta Sud, la concejala de Cultura y Comercio, Raquel García, ha anunciado la celebración de la Gala del Comercio 2025, el sábado 26 de octubre en el Salón Mediterráneo. La gala pretende reconocer “la inagotable capacidad de trabajo del pequeño y mediano comercio, especialmente en un año en el que, pese a las dificultades, han demostrado su fortaleza, su capacidad de resistencia y su espíritu de superación”. Además, será también un homenaje a los establecimientos que no pudieron reabrir tras la catástrofe.

Raquel García ha subrayado que “un pueblo sin comercio no es un pueblo, y queremos agradecer a cada comerciante su entrega, constancia y compromiso con Albal”.

Asistentes a la gala

El evento estará conducido y amenizado por el cómico y showman Jesús Manzano, y contará con la participación de más de 40 comercios locales, así como con la asistencia de autoridades y representantes de entidades que han apoyado la recuperación del tejido comercial, como Caja Rural, que donó 500.000 euros a los negocios afectados, y la plataforma Alcem-se, que aportó 25 millones de euros en ayudas directas a pymes, comercios, startups y autónomos damnificados por la dana.

Gala del Comercio Local 2025 en Albal. / A. A.

La concejala de comercio afirma que "la dana ha aplazado muchos de los proyectos previstos para este ejercicio, pero, desde la concejalía de comercio se va a seguir trabajando en la búsqueda de nuevas fórmulas para impulsar el comercio local, ya que es el motor económico de nuestra población, crea empleo, dinamiza la economía, y favorece a la mejora de los servicios públicos y dan identidad a nuestra localidad".

La Gala del Comercio 2025 de Albal se presenta como un emotivo reconocimiento al esfuerzo y la resiliencia del tejido comercial local, que continúa siendo el corazón económico y social del municipio. Con esta celebración, "el ayuntamiento reafirma su compromiso con los pequeños y medianos comercios, impulsando el consumo de proximidad y la recuperación de un sector clave para la identidad y el futuro de Albal".