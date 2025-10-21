La asociación andaluza de Burjassot celebra su semana cultural

La Asociación Cultural Al-Andalus 25 de Burjassot va a vivir unos días cargados de actos y actividades dentro de la programación de su semana cultural, que celebran del jueves, 23 de octubre y hasta el domingo día 26.

Como se ha señalado, las actividades comenzarán este jueves 23 de octubre a las 19.00 horas en la sede de la entidad, ubicada en la calle Micer D. Mascó, 28 bj., con el taller de elaboración de bolsas, tote bag, finalizando la jornada, a las 21.00 horas, con la cena de sobaquillo.

Un día más tarde, el viernes 24 de octubre, la gastronomía será la protagonista con el concurso en el que pueden participar los socios de la entidad que, a las 21.00 horas presentarán sus platos para que el jurado los pruebe, dando los premios a las 21.30 horas para dar paso a la cena de hermandad, que será también de sobaquillo.

Metidos de lleno ya en el fin de semana, el sábado 25 de octubre, el día la jornada comenzará a las 10.00 horas con el almuerzo de hermandad que dará paso, a las 11.00 horas a los torneos de pádel y dominó y a los juegos infantiles. Para recuperar fuerzas, a las 13.00 horas será la comida infantil y, ya en horario de tarde, sobre las 19.00 horas, llega el humor de manos del monologuista Rubén Cosías. Tras él, cena ofrecida por la asociación y actuación del grupo "Azabache".

Para el domingo 26 de octubre la entidad burjassotense ha programado su tradicional Romería que saldrá a las 11.30 horas desde su sede hasta llegar, en pasacalles por la barriada, a la Parroquia de San José Obrero donde tendrá lugar la misa cantada por el Coro de ACA Alboraya. Tras la misma, comida de hermandad para las y los socios. La entrega de trofeos, a las 17.00 horas y el reparto de horchata y fartones pondrá el punto y final a estos intensos días de actos para Al Andalus 25 de Burjassot.

Las bibliotecas acogen un espectáculo infantil gratuito

Por otra parte, para esta semana, concretamente este viernes, 24 de octubre, se conmemora el Día de las Bibliotecas y, desde el equipo de las Bibliotecas Municipales de Burjassot, dependiente de la Concejalía de Cultura, dirigida por Javier Naharros, se ha programado un divertidísimo espectáculo gratuito para todas las edades que tendrá lugar en el Paseo del Rajolar.

A las 18:00 horas dará comienzo, en el citado espacio municipal, el cuentacuentos “El Mago de los libros”, de manos del pedagogo Luigi Ludus, un espectáculo de magia en el que, dicha magia, nace del argumento de libros clásicos muy conocidos como El Mago de Oz, Peter Pan, Romeo y Julieta, Pulgarcita…

Un espectáculo de animación a la lectura, con un recorrido histórico por las obras que guían el argumento de esta obra y que, seguro, abrirá el apetito por seguir conociendo curiosidades de los libros protagonistas del mismo.