El Centro de Personas Mayores de Picanya ya tiene una nueva localización

Casi después de un año desde que la dana arrasó parte del pueblo de Picanya y, con él, su Centro de Personas Mayores, el ayuntamiento de la localidad ha anunciado que los usuarios podrán disfrutar de un espacio provisional dentro de las próximas semanas.

El consistorio afirma que desde el equipo de gobierno y los técnicos del ayuntamiento, están trabajando en la memoria de la reconstrucción del edificio; aunque, después de su rehabilitación, tendrá un nuevo uso, de acuerdo con las necesidades del municipio.

Estado del actual Centro de Personas Mayores / Mapi Casabán

Nueva localización provisional

El nuevo Centro para Personas Mayores provisional se instalará en el Carrer Major (junto a la Plaça País Valencià), en una casa que es propiedad del ayuntamiento, después de "escuchar las opiniones y propuestas de los vecinos y usuarios".

El ayuntamiento recalca "ser muy conscientes de la importancia social y del papel fundamental que este centro tiene para todas las personas mayores del pueblo".

Este espacio provisional se ha estado limpiando y poniendo a punto para que en las próximas semanas pueda acoger todas las actividades y encuentros que hasta ahora se realizaban en el Centro de Personas Mayores.

Mirando al futuro

No obstante, la localización definitiva del centro se integrará en el proyecto de rehabilitación de Ca Cesarina, justo enfrente de donde está el actual espacio para personas mayores. Este edificio contará con instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas mayores.

Desde el Ayuntamiento de Picanya "continúan trabajando, de la mano de la ciudadanía, para garantizar espacios dignos, seguros y acogedores para nuestras personas mayores".

Esperanza frente al barro

El Centro de Personas Mayores ha estado 11 meses sin tener ninguna solución frente al gran problema al que se enfrentaban: el de no tener un espacio para que los usuarios pudieran hacer sus actividades de forma normal y con otras personas de su edad.

Ventanas rotas debido a un intento de robo / Mapi Casabán

Aire acondicionado inexistente, barro, escombros y mal olor era la estampa que mostraba este lugar arrasado por la dana, que solo funcionaba en la planta de arriba, pero sin un ascensor que funcionara. El centro llegó a sufrir hasta un intento de robo, dejando algunas de las ventanas que habían quedado en buen estado, destrozadas.

Desde el Centro de Personas Mayores expresan su gratitud al ayuntamiento y dicen estar "muy contentos" con esta nueva localización, por la zona en la que está y por poder volver poco a poco a la normalidad.