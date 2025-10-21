Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La A-7 volverá a sufrir cortes de tráfico durante una semana para ultimar las obras por la dana

Para ejecutar estos trabajos, será necesario cortar las calzadas de la A-7 entre el nudo de Silla y el enlace con la A-3, del 21 al 23 de octubre y del 3 al 7 de noviembre

Imagen de los trabajos realizados hasta ahora en la carretera.

Imagen de los trabajos realizados hasta ahora en la carretera. / Ministerio de Transportes

Quart de Poblet

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da un último impulso a las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el barranco del Gallego, a la altura del kilómetro 336,850 de la A-7, a la altura de Quart de Poblet, a causa de la dana del 29 de octubre de 2024.

A fecha de hoy, las obras de reconstrucción de las estructuras se encuentran muy avanzadas de forma que en breve podrá restituirse el tráfico por el trazado original. Para ello, es necesario realizar una serie de trabajos que permitan desconectar las calzadas del desvío actual y devolver el tráfico a las calzadas originales, por lo que se producirán afectaciones al tráfico y desvíos durante los próximos días.

Los trabajos a realizar, como la restitución de la mediana, sistemas de contención, drenaje longitudinal y transversal, pavimentación y señalización, no pueden ser ejecutados en su totalidad con tráfico activo, por lo que se requiere realizar una serie de cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana.

Así, se restituirá en primer lugar la calzada sentido Alicante y en segundo lugar la calzada sentido Barcelona. Para ello, se plantean las siguientes fases de trabajo y afectaciones al tráfico:

  • Noches del 21 al 23 de octubre: Corte completo de la calzada sentido Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se restituirá la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1m, carriles de 3,25 m en el derecho y central y 3,00 m en el carril izquierdo. Esto permitirá disponer de un carril de trabajo junto a la mediana para terminar de ejecutar el caz y la barrera New Jersey de hormigón. Corte parcial de la calzada sentido Barcelona, carril interior, para adaptación de sistemas de contención en la mediana.
  • Noches del 3 al 7 de noviembre: Cortes completos en ambos sentidos (no coincidentes) para extendido de aglomerado. La calzada sentido Alicante (noche del 3 al 4) quedará completamente finalizada y con pintura definitiva. La calzada sentido Barcelona (noches del 4 al 7) quedará señalizada con pintura de obra dado que por ella tendrán que acceder los camiones que transporten los materiales procedentes de la demolición del desvío.
Mapa de afectaciones al tráfico.

Mapa de afectaciones al tráfico. / Ministerio de Transportes

Desvíos previstos

La ejecución de las obras de conexión requerirá, como se ha indicado, el corte del tramo sur del Bypass, entre el nudo de Silla y el enlace con la autovía A-3. Para ello, los desvíos previstos son los siguientes:

  • Tráfico de largo y medio recorrido: Se señalizará como itinerario alternativo el constituido por las autovías V-31 y la V-30.
  • Tráfico interior generado en el tramo sur del Bypass: Se señalizará como itinerario alternativo el integrado por las autovías A-3, CV- 410 y CV-36.

En este contexto, el Ministerio de Transportes recuerda que, previamente, se había procedido a la construcción de un desvío provisional de la autovía A-7 en ese punto, que lleva en servicio desde el 14 de noviembre de 2024, y que ha permitido mantener el tráfico de esta autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.

