Las falleras mayores de Torrent ya tienen sus peinetas personalizadas

El Ayuntamiento de Torrent y la Junta Local Fallera han celebrado uno de los actos más simbólicos y emotivos del calendario fallero previo a las exaltaciones: la entrega oficial de las peinetas y aderezos a las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, junto a sus Cortes de Honor, en una ceremonia que este año ha sido presentada y dirigida por las Falleras Mayores de Torrent de 2025, Alicia Moreno y Ana Barberá. Una entrega, en su tercera edición, se ha consolidado como una tradición institucional en la que la ciudad rinde homenaje a sus máximas representantes y a la artesanía valenciana.

El acto, celebrado en el salón de actos de la Casa de la Cultura, estuvo presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, y miembros de la corporación municipal. Artesanos, familiares y representantes de la Junta Local Fallera de Torrent y del mundo fallero se unieron para vivir un momento cargado de simbolismo, en el que se entregaron estas piezas únicas que Andrea y Sara y sus Cortes de Honor lucirán por primera vez en sus respectivas exaltaciones en el Auditori de Torrent.

Detalle de las peinetas entregadas a las falleras mayores / L-EMV

Desde que en octubre de 2023 se iniciara esta iniciativa, Torrent ha querido imprimir un sello propio a su protocolo fallero, ofreciendo a sus Falleras Mayores un reconocimiento que perdure más allá de su reinado. Las peinetas y aderezos oficiales entregados no son simples complementos, sino joyas del recuerdo, cinceladas con el escudo de la ciudad y grabadas con una púa conmemorativa, destinadas a acompañarlas toda la vida como testimonio del año más especial de sus vidas.

En 2026 alcanza su plena madurez, reafirmándose como una expresión del respeto de Torrent hacia sus raíces y hacia quienes mantienen viva la tradición fallera con sus manos. “Este es un acto de cariño y gratitud. Torrent no solo entrega una joya: entrega parte de su identidad, su historia y su memoria colectiva”, afirmó la alcaldesa durante su intervención. Folgado, dedicó unas palabras a Andrea y Sara, “hoy Torrent os entrega algo más que una joya. Os entrega un símbolo de confianza y de orgullo colectivo. Cada vez que miréis estas peinetas y estos aderezos recordaréis que representáis a todo un pueblo que os acompaña en este camino. Que estas piezas os hablen siempre de gratitud, de responsabilidad y de amor por nuestras raíces”. “Deseo mostrar mi más absoluta admiración, respeto, reconocimiento y puesta en valor de la labor de los artesanos y profesionales, que hacen posible que nuestra tradición festiva, a través de estas joyas, siga viva y se mantenga año tras año”, ha añadido Folgado.

Foto de ambas cortes de honor de las falleras mayores de Torrent 2026 / L-EMV

Sara, visiblemente emocionada, agradeció el cariño recibido y la entrega de las peinetas y aderezos, asegurando que “este fin de semana llevaremos con orgullo este regalo que nos encanta y que guardaremos para siempre”. Por su parte, Andrea expresó su deseo de que “el reinado sea mágico e inolvidable para todas”, y tuvo palabras de reconocimiento hacia las firmas artesanas, agradeciendo “este detalle que nos acompañará desde hoy como símbolo de lo que representa ser Fallera Mayor de Torrent”.

Camino a las Exaltaciones

Con este acto, Torrent emprende el camino hacia los grandes días del reinado. El Auditori de Torrent acogerá el acto de Exaltación de Sandra Adelantado como Fallera Mayor de Torrent 2026 y su Corte de Honor, bajo el lema ‘Arrels’, el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas, iniciándose la recepción previa a las 18:00 horas. Mientras que el domingo 26, será el turno de exaltar a Sara Magán, como Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026 y su Corte de Honor, con un acto que lleva por nombre ‘El(s) sentit(s) de les falles” a partir de las 11:00h, dando comienzo la recepción a las 10:00h.