Un Halloween sin sustos para los niños con autismo en Picassent
Divergentes, junto con la asociación de vecinos Els Carrerons, preparan un recorrido seguro para las personas con diversidad funcional
Un Halloween para todos, es lo que se ha propuesto la asociación Divergentes & Familias de Picassent. Este colectivo integrado por 40 familias con personas con diversidad funcional también quieren celebrar la noche de los muertos. El problema es que las personas y niños y niñas con autismo tienen una sensibilidad especial a los ruidos, a los sustos, y a las luces impactantes, algo que siempre acompaña a la celebración de esta fiesta americana que ya hemos adoptado como nuestra.
Una barrera que impide la inclusión de estas personas "divergentes", que también tienen derecho a celebrar esta fiesta donde te disfrazas y recoges caramelos por las casas. Es por eso que la asociación de vecinos Els Carrerons, el barrio más céntrico y emblemático de Picassent, ha decidido que además del habitual recorrido de Halloween, va a celebrar previamente adaptado a personas con diversidad.
La idea llegó de parte de la propietaria de una papelería ubicada en Els Carrerons que es socia de Divergentes, y no solo el colectivo vecinal acogió la idea, también el Ayuntamiento de Picassent, que ha coclaborado en la iniciativa.
Así, el viernes 31 de octubre, a las 17.30 horas, se realizará un recorrido guiado y adaptado para personas con diversidad funcional. La invitación se dirige no solo a las familias de Picassent, sino también a los municipios de alrededor, a 15 kms a la redonda.
Carmen Correa y María Alonso, presidenta y secretaria de la asociación Divergentes & Familias, asegura que el objetivo es "tener visibilidad y que esta iniciativa llegue a colegios, asociaciones y todas las familias con personas con diversidad funciona y sobre todo con autismo".
