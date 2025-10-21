Un Halloween sin sustos para los niños con autismo en Picassent

Un Halloween para todos, es lo que se ha propuesto la asociación Divergentes & Familias de Picassent. Este colectivo integrado por 40 familias con personas con diversidad funcional también quieren celebrar la noche de los muertos. El problema es que las personas y niños y niñas con autismo tienen una sensibilidad especial a los ruidos, a los sustos, y a las luces impactantes, algo que siempre acompaña a la celebración de esta fiesta americana que ya hemos adoptado como nuestra.

Una barrera que impide la inclusión de estas personas "divergentes", que también tienen derecho a celebrar esta fiesta donde te disfrazas y recoges caramelos por las casas. Es por eso que la asociación de vecinos Els Carrerons, el barrio más céntrico y emblemático de Picassent, ha decidido que además del habitual recorrido de Halloween, va a celebrar previamente adaptado a personas con diversidad.

Cartel de Halloween. / Divergentes

La idea llegó de parte de la propietaria de una papelería ubicada en Els Carrerons que es socia de Divergentes, y no solo el colectivo vecinal acogió la idea, también el Ayuntamiento de Picassent, que ha coclaborado en la iniciativa.

Así, el viernes 31 de octubre, a las 17.30 horas, se realizará un recorrido guiado y adaptado para personas con diversidad funcional. La invitación se dirige no solo a las familias de Picassent, sino también a los municipios de alrededor, a 15 kms a la redonda.

Carmen Correa y María Alonso, presidenta y secretaria de la asociación Divergentes & Familias, asegura que el objetivo es "tener visibilidad y que esta iniciativa llegue a colegios, asociaciones y todas las familias con personas con diversidad funciona y sobre todo con autismo".