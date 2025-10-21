Paterna invierte 5,5 millones de euros para mejorar calles, aceras y zonas verdes de La Canyada

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha el VI Plan Transforma, el programa de obras creado para mejorar la ciudad con la renovación de viales y espacios públicos y que en esta nueva edición está destinado íntegramente a La Canyada con una inversión de 5.500.00 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Este programa permitirá seguir mejorando calles, reforzar la accesibilidad, mejorar la seguridad vial y embellecer el entorno urbano de esta zona residencial.

El plan contempla más de 268 actuaciones en aceras, 110.000 m² de asfaltado, 10 kilómetros de reposición de aceras y 295 pasos de peatones accesibles, consolidando así una profunda transformación del espacio público de La Canyada.

Actuaciones destacadas

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la renovación de la calle 29, con la mejora de rotondas, pavimento y señalización horizontal y vertical, además de actuaciones en parterres, zonas verdes y alcorques para reforzar la seguridad y la imagen lúdica y comercial de la vía. Asimismo, se mejorarán los entornos de la Residencia pública de Mayores y de los centros escolares.

El plan también actuará en la zona centro de La Canyada, concretamente entre las calles 7 y 10, con trabajos de pavimentación y mejora de aceras. Asimismo, la rotonda Pla del Pou también contará con un nuevo ajardinamiento, alumbrado y asfaltado, junto con la conexión del carril bici hasta el nuevo bulevar.

Del mismo modo, se completarán los recorridos peatonales en el entorno del Instituto La Canyada (C/433), se mejorará el asfaltado y la accesibilidad en la urbanización junto a la residencia de mayores y se renovarán aceras y pavimento en las calles 522, 524 y 60.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, subraya la importancia de este programa de obras destacando que «con todas estas actuaciones damos un paso más en la modernización y mejora de La Canyada reforzando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de las familias que viven alli».

Otras inversiones

Del mismo modo, el primer edil ha recordado que con esta última inversión, el Ayuntamiento de Paterna ha destinado más de 20 millones de euros en estos últimos diez años a la mejora de las calles y aceras de La Canyada.

Por último, cabe destacar que Paterna ha conseguido también más de 9 millones de euros del Gobierno de España para mejora de caminos rurales y otras infraestructuras en la ciudad.