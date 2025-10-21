Un nuevo 'enemigo' para el desvío del barranco de la Saleta

El proyecto del desvío del barranco de la Saleta, una reivindicación histórica de Aldaia, que por fin ha conseguido que desarrolle el Estado, quien ya ha publicado el listado de expropiaciones, sigue sumando "enemigos". Este lunes fue la asociación de vecinos del Barrio del Cristo la que presentó un documento ante el Gobierno, el Síndic de Greuges y las diferentes instituciones autonómicas y provinciales en contra de este proyecto que se desvía en gran parte de forma canalizada bajo tierra próxima al núcleo urbano de esta zona. El Ayuntamiento de València también alegó contra el proyecto defendiendo que el nuevo cauce del Túria estuvo a punto de desbordarse y que podría no soportar el caudal procedente de la Saleta, además de pedir una visión más general con la inclusión en el proyecto del barranco del Poyo. Consistorios como Xirivella también alegaron solicitando más información.

Ahora hay uno más que se une a la lista de detractores del desvío del barranco de La Saleta tal cual está planteado. El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a la Confederación Hidrográfica (CHJ) en las que solicita «de forma razonada» que se retire el proyecto de desvío del barranco de la Saleta entre Aldaia y Quart, actualmente en trámite de audiencia pública, y que se plantee uno nuevo «asumiendo los aprendizajes de la dana», ya que considera que el propuesto «no responderá mejor» a nuevos temporales.

Sacos de arena para proteger las calles al otro lado del túnel que cruza el barranco de la Saleta en Aldaia. / L-EMV

Ibáñez ha subrayado en un comunicado que el proyecto está «obsoleto», «rompe la realidad urbana del barrio del Cristo, entre ambas localidades, y «no servirá para mejorar la respuesta ante posibles nuevas danas y acontecimientos climáticos extremos», que es lo que reivindica la asociación de vecinos.

Preocupación vecinal

Asimismo, desde Compromís se ha señalado que «todas las infraestructuras planificadas deben revaluarse para ser eficientes en la adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático». «El ejemplo más visible de que el PSPV no es consciente de la gravedad de lo vivido, es que hoy todavía plantean una conexión subterránea en La Saleta que tendrá capacidad máxima de 130 m3/s, cuando durante la dana se registró un caudal real de 3.500 m3/s», ha criticado Ibáñez.

En ambas cartas, el diputado traslada tanto a la ministra como a la CHJ la «profunda preocupación» de diversos colectivos vecinales, entidades locales y representantes institucionales ante el proyecto impulsado que «contempla la conexión subterránea del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del río Turia, actualmente en fase de exposición pública y alegaciones para la expropiación de terrenos».

Tras un análisis «detallado y a la luz de los acontecimientos recientes», solicita «formalmente» la retirada del proyecto y su revisión «integral», para lo que alega, en primer lugar, «la inadecuación técnica y riesgo hidráulico».