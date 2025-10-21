Paterna reivindica el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con una jornada de sensibilización
Bajo el lema ‘Prevenir salva vidas’, el ayuntamiento en colaboración con de la Junta Local del Cáncer de Paterna se suma a esta fecha señalada habilitando dos mesas informativas
Paterna vuelve a sumarse hoy al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, con una campaña municipal de concienciación, bajo el lema ‘Prevenir salva vidas’ y que ha lanzado el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con la Junta Local del Cáncer de la ciudad.
Tal y como ha destacado el concejal de Sanidad, Julio Fernández, “el objetivo es seguir visibilizando la lucha contra esta enfermedad y seguir contribuyendo a la investigación y prevención de la misma haciendo hincapié en los hábitos saludables e información sobre la técnica de la autoexploración mamaria”.
De este modo, la Junta Local del Cáncer ha instalado este martes una carpa informativa en la Plaza del Pueblo aprovechando el mercado ambulante de los martes y otra mesa junto a la Oficina de Atención para Personas Mayores en las que se ha contado con la presencia de la presidenta de la asociación, Pilar Martínez y representantes de la junta directiva de la entidad acompañadas del edil de Salud.
Apoyar la investigación
Durante esta jornada de sensibilización dirigida a la ciudadanía y que ha culminado con otras actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico para los asistentes, también se ha realizado la tradicional cuestación en la que los vecinos y vecinas de Paterna han colaborado para la recaudación de fondos con el fin de seguir apoyando en la investigación sobre esta enfermedad.
Asimismo, Fernández ha agradecido “la labor y esfuerzo encomiable que lleva a cabo todas las personas que forman parte de esta asociación sin ánimo de lucro a través de las distintas iniciativas todo el año así como el compromiso de los paterneros y paterneras que se vuelcan siempre con esta buena causa”.
Finalmente, la Junta Local del Cáncer de Paterna vuelve a posicionarse en el primer puesto de las juntas locales que más han recaudadoen sus distintas iniciativas de captación de fondos en la comarca de l’Horta Nord durante el pasado ejercicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa