Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paterna reivindica el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con una jornada de sensibilización

Bajo el lema ‘Prevenir salva vidas’, el ayuntamiento en colaboración con de la Junta Local del Cáncer de Paterna se suma a esta fecha señalada habilitando dos mesas informativas

El concejal de Sanidad, Julio Fernandez junto a la presidenta y junta directiva de la Junta Local del Cáncer de Paterna en la carpa informativa este martes.

El concejal de Sanidad, Julio Fernandez junto a la presidenta y junta directiva de la Junta Local del Cáncer de Paterna en la carpa informativa este martes. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

Paterna vuelve a sumarse hoy al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, con una campaña municipal de concienciación, bajo el lema ‘Prevenir salva vidas’ y que ha lanzado el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con la Junta Local del Cáncer de la ciudad.

Tal y como ha destacado el concejal de Sanidad, Julio Fernández, “el objetivo es seguir visibilizando la lucha contra esta enfermedad y seguir contribuyendo a la investigación y prevención de la misma haciendo hincapié en los hábitos saludables e información sobre la técnica de la autoexploración mamaria”﻿﻿.

De este modo, la Junta Local del Cáncer ha instalado este martes una carpa informativa en la Plaza del Pueblo aprovechando el mercado ambulante de los martes y otra mesa junto a la Oficina de Atención para Personas Mayores en las que se ha contado con la presencia de la presidenta de la asociación, Pilar Martínez y representantes de la junta directiva de la entidad acompañadas del edil de Salud.

Apoyar la investigación

Durante esta jornada de sensibilización dirigida a la ciudadanía y que ha culminado con otras actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico para los asistentes, también se ha realizado la tradicional cuestación en la que los vecinos y vecinas de Paterna han colaborado para la recaudación de fondos con el fin de seguir apoyando en la investigación sobre esta enfermedad.

Asimismo, Fernández ha agradecido “la labor y esfuerzo encomiable que lleva a cabo todas las personas que forman parte de esta asociación sin ánimo de lucro a través de las distintas iniciativas todo el año así como el compromiso de los paterneros y paterneras que se vuelcan siempre con esta buena causa”.

Finalmente, la Junta Local del Cáncer de Paterna vuelve a posicionarse en el primer puesto de las juntas locales que más han recaudadoen sus distintas iniciativas de captación de fondos en la comarca de l’Horta Nord durante el pasado ejercicio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents