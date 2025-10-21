Paterna reivindica el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con una jornada de sensibilización

Paterna vuelve a sumarse hoy al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, con una campaña municipal de concienciación, bajo el lema ‘Prevenir salva vidas’ y que ha lanzado el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con la Junta Local del Cáncer de la ciudad.

Tal y como ha destacado el concejal de Sanidad, Julio Fernández, “el objetivo es seguir visibilizando la lucha contra esta enfermedad y seguir contribuyendo a la investigación y prevención de la misma haciendo hincapié en los hábitos saludables e información sobre la técnica de la autoexploración mamaria”﻿﻿.

De este modo, la Junta Local del Cáncer ha instalado este martes una carpa informativa en la Plaza del Pueblo aprovechando el mercado ambulante de los martes y otra mesa junto a la Oficina de Atención para Personas Mayores en las que se ha contado con la presencia de la presidenta de la asociación, Pilar Martínez y representantes de la junta directiva de la entidad acompañadas del edil de Salud.

Apoyar la investigación

Durante esta jornada de sensibilización dirigida a la ciudadanía y que ha culminado con otras actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico para los asistentes, también se ha realizado la tradicional cuestación en la que los vecinos y vecinas de Paterna han colaborado para la recaudación de fondos con el fin de seguir apoyando en la investigación sobre esta enfermedad.

Asimismo, Fernández ha agradecido “la labor y esfuerzo encomiable que lleva a cabo todas las personas que forman parte de esta asociación sin ánimo de lucro a través de las distintas iniciativas todo el año así como el compromiso de los paterneros y paterneras que se vuelcan siempre con esta buena causa”.

Finalmente, la Junta Local del Cáncer de Paterna vuelve a posicionarse en el primer puesto de las juntas locales que más han recaudadoen sus distintas iniciativas de captación de fondos en la comarca de l’Horta Nord durante el pasado ejercicio.