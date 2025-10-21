La Policía Local de Mislata realiza un rescate de una persona mayor desorientada

La patrulla policial del turno de noche de Mislata encontró a una persona de avanzada edad en un elevado estado de desorientación, que no disponía de documentación identificativa y desconocía su lugar de residencia. Únicamente podía facilitar su nombre completo y que procedía del municipio vecino de Quart de Poblet.

Los dos agentes que iban realizando su patrulla habitual localizaron a la mujer en la Calle San Antonio, y al no tener modo de comunicarse con ningún familiar o vecino, la patrulla inició las averiguaciones pertinentes con el fin de poder establecer su lugar de residencia, hecho que se constató al realizar una colaboración conjunta con la Policía Local de Quart de Poblet.

Así, una vez que la policía del municipio vecino facilitó los datos de empadronamiento de la persona, los agentes de Mislata la trasladaron a su domicilio y allí fue identificada por sus propios vecinos, que se pusieron en contacto con la familia.

Balance de servicios

La Policía Local de Mislata realizó 180 servicios humanitarios a lo largo del 2023 y 211 en el 2024, un incremento del 17 % en un año, y en lo que llevamos de 2025 el número asciende a 238.

En palabras del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “la Policía Local de Mislata ha demostrado en diferentes ocasiones que son un cuerpo al servicio de la ciudadanía y con un fin humanitario; eso lo demuestran los datos, que reflejan que los servicios asistenciales suponen un 38 % del total, siendo éste el mayor porcentaje dentro de las actuaciones policiales”.