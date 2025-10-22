Acció Inserta Sedaví 2025 participa en el evento “Plaça Europa: Dirección Futuro”

Acció Inserta 2025 de Labora, cofinanciado por la Unión Europea, del municipio de Sedaví participó en el evento “Plaça Europa: Dirección Futuro” que se celebró el viernes 17 de octubre. 17 alumnos y alumnas, acompañados por el personal técnico y docente, relataron su experiencia actual como participantes del proyecto mixto de ocupación y formación del Labora para dar voz a la ciudadanía que participa en los programas financiados por la UE.

El evento, que se celebró en los jardines del Turia junto al Palau de la Música, fue un punto de encuentro dónde informar de las oportunidades que la Unión Europea pone al alcance de la ciudadanía. El programa Acció Inserta Sedaví 2025, fue el único programa del LABORA en participar en el evento y las personas participantes relataron su experiencia en este programa que está destinado a personas con dificultades de inserción laboral o en situación de vulnerabilidad.

En primer lugar, cuatro personas participaron en el auditorio en las charlas-testimonio de participantes dónde contaron cómo se habían enterado del programa, qué les estaba pareciendo y qué habilidades habían adquirido entre otras preguntas. Con el objetivo de promocionar de forma activa los programas financiados por la Unión Europea, el alumnado de Sedaví contó su experiencia en Acció Inserta de Labora para animar a la participación en programas financiados mediante fondos europeos.

A continuación, algunas de las personas participantes de Sedaví participaron en entrevistas individuales en las que relataron su experiencia personal y el alumnado coincidió en que el Acció Inserta del Labora “es una oportunidad, una manera de renovarse y relanzarse de nuevo al mundo estudiantil o laboral”.

El evento tenía como objetivo principal ser un punto de encuentro para conocer los programas y oportunidades que la Unión Europea pone a al alcance de la ciudadanía, especialmente dirigido a la juventud para la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en el desarrollo profesional ofrecidos a través de los programas financiados por la UE.

Acció Inserta Sedaví 2025 es un programa mixto de empleo y formación cofinanciado por la Unión Europea formado por veinte alumnos y alumnas, diez de la especialidad Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, y diez de la especialidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. El programa también está formado por cinco técnicos: dos profesoras (una por especialidad), un profesor de apoyo (que imparte la formación complementaria), una administrativa y una directora.

El enfoque de este tipo de programas es aprender trabajando y sobre todo que las personas participantes se reintegren en el mundo laboral tras la finalización de los programas. En el desarrollo de los mismos el alumnado adquiere herramientas nuevas, recicla conocimientos y adquiere competencias digitales; todo con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar la búsqueda de empleo.

“Acció Inserta Sedaví 2025 ha sido el único taller que ha acudido a este evento tan enriquecedor en el que nuestro alumnado ha podido relatar la experiencia de participar en un proyecto como este”, ha afirmado la directora del Taller de Empleo del LABORA de Sedaví, María Roselló Olivares, quién también ha añadido: “la experiencia ha sido muy positiva para nuestro alumnado que ha podido transmitir su testimonio y animar a las personas, especialmente a la juventud, a que participe en proyectos financiados por la Unión Europea que puede relanzar su carrera laboral”.