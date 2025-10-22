De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
Abre en Torrent el primero de los locales del Barrio de Bares, un concepto hostelero pionero en la ciudad
De vieja nave abandona a boutique gastronómica que formará parte del proyecto un barrio de bares. Esa es la ambiciosa propuesta, que parte ya está en marcha, en el casco antiguo de Torrent. Se trata de un concepto innovador en la ciudad, pero con el que se presente revitalizar el histórico barrio alrededor de la Torre con ofertas gastronómicas de distinto color.
Baviera Barrio de Bares es el nombre del proyecto. Renzo y Leticia, impulsores de la iniciativa, explican que llevan en el sector de la hostelería y Torrent no tenía nada similar. "Si quieres encontrat muchos locales juntos en la misma calle tienes que ir a València, con un transporte público con mal horario o tener que ir en coche y buscar sitio para aparcar", relatan. Se trata de un negocio basada, con sus similitudes y diferencias, en propuestas ya existentes, como, por ejemplo, los mercados de San Miguel o San Ildefonso, en Madrid; el Mercabanyal, en València; o Termini, en Roma. Es decir, en un mismo espacio, el cliente puede encontrar un amplio surtido de oferta gastronómica.
Si bien la finalidad es casi la misma, la principal diferencia de Barrio de Bares de Torrent con Mercabanyal o Termini, es que el proyecto torrentino nace de cero y no utilizará como contenedor un mercado tradicional de toda la vida. En este caso, la iniciativa se ubica en la calle Arcipreste Navarro Nogueroles, junto al Metro, en una superficie global de 1300 metros. Se trata de una antigua nave, del año 1920, conformada por una decena de construcciones en su interior, la mayoría catalogadas como almacén, así como un comercio, una oficina y un aparcamiento.
La pasada semana se abrió el primero de los locales: La Boutique, que ofrece una combinación de platos y tapas de mercado en un espacio diáfano de 300 metros que conserva la esencia industrial de principios de siglo. Para finales de febrero, con vistas a las fallas, está prevista la apertura del barrio de bares, un contenedor gastronómico con ofertas como ‘Orígenes del sur’, ‘Benvolgut’, Baovan’, ‘Sibarita’, ‘Sorsi e Morsi’, ‘El Bvrgueso’ y ‘Lemongrass’.
