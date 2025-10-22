Catarroja refuerza el apoyo a las personas con dependencia con 265 valoraciones adicionales

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Catarroja ha intensificado su actividad para dar respuesta al incremento de necesidades sociales derivadas de la dana del pasado 29 de octubre.

«Desde diciembre de 2024 se ha atendido a 2.676 personas con diferentes demandas sociales y casi 300 vecinos y vecinas han recibido acompañamiento emocional especializado. Nuestra prioridad es evolucionar con las necesidades de la población, asegurando siempre el acompañamiento y los recursos necesarios», ha explicado la concejala de Bienestar Social, Núria Blanch.

Además, en este periodo se han realizado 226 valoraciones de dependencia desde enero de 2025, con una eficacia cercana al 98% de cumplimiento en los informes mensuales. Desde la dana se han efectuado 265 valoraciones adicionales, la primera de ellas apenas 24 días después de la catástrofe, y se han llevado a cabo 190 seguimientos presenciales y telefónicos a personas con grado 3 de dependencia. Actualmente, Catarroja cuenta con 2.108 expedientes activos de personas dependientes y ha abierto 280 nuevos expedientes desde enero.

«Desde la Concejalía de Bienestar Social, pese a la dana y a toda la emergencia para evitar la vulnerabilidad derivada de la riada, hemos mantenido al día las valoraciones de dependencia. Recibimos, revisamos y enviamos los expedientes a la Conselleria, que es quien tiene la responsabilidad de dictaminar y resolver. Lamentablemente, la respuesta de Conselleria sigue siendo lenta, lo que retrasa la ayuda efectiva a quienes más la necesitan», explica la concejala Núria Blanch.

Además, Blanch lamenta que las plazas en residencia estén tardando más de tres años en concederse y que las prestaciones económicas al cuidador, en caso de revisiones, acumulen pagos pendientes desde el mes de febrero.

El Servicio de Atención a Domicilio (SAD) municipal atiende ya 51 casos activos, sumando tanto los habituales como los asumidos de urgencia tras la dana, gracias al refuerzo del personal de la residencia municipal cedido a los Servicios Sociales.

Ayudas directas para personas con grado 3 de dependencia o movilidad reducida

Como medida extraordinaria, la concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha una línea de ayudas específicas dotada con 899.794,40 € para personas con grado 3 de dependencia o movilidad reducida, en el marco del Real Decreto Ley 7/2024 y de la subvención total de 1.927.920 € asignada a Catarroja para paliar los efectos de la DANA.

Por otra parte, la Concejalía de Bienestar Social ha aprobado todas las solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas para material ortésico, ortoprotésico y productos de apoyo, financiadas por el Ministerio de Derechos Sociales, con un máximo de 1.000 euros por persona.

También se han puesto en marcha talleres de gestión del estrés, atención psicológica individual y apoyo a adolescentes, además de reforzar la colaboración con entidades del tercer sector para la atención a personas migrantes, mujeres víctimas de violencia o familias con dificultades.