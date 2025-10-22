Bernabé, sobre los restos encontrados en Manises: "No olvidamos a los desaparecidos de la dana"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido "esperar a que estén las pruebas" de reconocimiento al cadáver hallado este martes por trabajadores de Tragsa en Manises que, a falta de las mismas, podría tratarse de Francisco Javier Vicent Fas, Javi, el hombre de 56 años desaparecido por la dana en Pedralba y también ha aprovechado para transmitir a estas familias todo su "cariño, afecto y ánimo para que sepan que no nos olvidamos" de ellos.

A falta de la autopsia

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Chiva, al ser preguntada por el hallazgo del cuerpo encontrado ayer por la tarde por empleados de la empresa pública Tragsa durante unos trabajos de desescombro junto al río Turia y que, según las primeras estimaciones, por la zona y el estado en el que se encontraba el cuerpo, podría tratarse de Javi, aún de confirmación oficial tras la autopsia que se realizará en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València a partir de este miércoles.

Pilar Bernabé ha supervisado los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el barranco del Poyo en Chiva. "Estamos en uno de los municipios más afectados por la terrible dana del 29 de octubre del año pasado, que quedará en nuestra memoria y en nuestra retina. Un municipio donde el barranco atraviesa la ciudad de una punta a otra y cómo afectó a las casas de las familias que viven aquí", ha expresado Bernabé.

Obras de reconstrucción del barranco de Chiva un año después de la dana. / Germán Caballero

"Chiva va recuperando su fisionomía"

Para todo el daño que dejó la riada tanto en el barranco, como en las casas y calles de la localidad, el Gobierno de España ha destinado más de 81 millones de euros, que tienen que ver tanto con la recuperación de las infraestructuras municipales, que ha asumido el Estado al 100 %, los trabajos de la CHJ, Agricultura, o los planes de Empleo para la recuperación tras la dana. "Gracias a la colaboración de todas las administraciones, también de la Generalitat Valenciana, Chiva va recuperando su fisionomía y la estamos haciendo más resiliente de lo que era el 29 de octubre", ha manifestado la delegada.