La escultura de Cris Calpe dedicada a los voluntarios de la dana ya está en el Mas del Jutge
Vecinos y vecinas del Mas junto a falleros y falleras de Cronista llenaron el patio de la Ermita del Mas del Jutge en un acto muy emotivo
Maseros y falleros se dieron cita en la Ermita en honor a Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge para recepcionar la réplica de la escultura digital, obra de Cris Calpe, que fue indultada las pasadas fallas en la falla mayor de Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent y que rendía homenaje a los voluntarios y voluntarias de la dana.
La comisión fallera decidió que esta obra, realizada por su artista fallero Estudio Chuky, fuera indultada y que luciera a modo de recuerdo y homenaje en una de las zonas más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre.
Además la comisión fallera también quiso rendir homenaje a aquellas asociaciones y entidades que día a día, en catástrofes y cuando no las hay, trabajan desinteresadamente en mejorar nuestra sociedad,
por eso las asociaciones que formaron parte del proyecto social del pasado ejercicio recibieron una réplica en miniatura de la escena que en la falla destacaba la labor del asociacionismo en la capital de l’Horta Sud.
Nova Vida, Col.lectiu Soterranya, AECC Torrent, Corazones Abiertos y ADISTO, recibieron de manos de las representantes 2025, Sara Teruel y Olivia Chust, la figura que representaba muchas manos creando una figura de cerámica en el torno, obra del artista Estudio Chuky.
