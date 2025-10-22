El Festival Quartmetratges rinde homenaje a la dana con una proyección especial en Quart de Poblet

El Festival Quartmetratges, uno de los eventos audiovisuales más destacados de Quart de Poblet, ha conmemorado este martes el primer aniversario de la dana que cambió la vida de buena parte del territorio valenciano con una proyección especial que ha combinado memoria, emoción y superación. En una jornada marcada por la reflexión y el homenaje, el festival ha reunido a público y protagonistas en torno a dos documentales que han ofrecido miradas complementarias sobre la catástrofe y sus efectos en la sociedad valenciana.

La sesión especial, proyectada en el Centro Cultural El Casino, comenzó con la proyección de “El corazón y la espada”, del director Miguel Ángel Font Bisier, que refleja la historia de Manu, un joven con autismo que ha sufrido acoso escolar desde la infancia y que, gracias al apoyo de su familia, ha encontrado en la esgrima una vía de transformación personal. Rodado en Benetússer, una de las localidades afectadas por la DANA, el documental ha entrelazado la superación individual con el esfuerzo comunitario por recuperar la normalidad, reflejando la fuerza de la esperanza frente a la adversidad.

El trabajo de Miguel Ángel Font Bisier ha sido reconocido como Mejor documental valenciano en el Festival Socialmed 2025.

A continuación, se proyectó “La huella del barro”, un documental de 17 minutos dirigido por Rodrigo Márquez que explora el valor emocional de las fotografías familiares perdidas o dañadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre. A través de los relatos de vecinos y vecinas de l’Horta Sud, la película muestra cómo la recuperación de esas imágenes se ha convertido en un acto simbólico de reconstrucción colectiva, uniendo la memoria individual con la identidad compartida de un territorio que ha sabido sobreponerse al desastre.

Laura Pérez y Manu, junto a Rosina Herrero, durante el coloquio en Quartmetratges / A.Q.P.

Con este trabajo, Márquez fue galardonado con el Premio al Mejor Cortometraje documental en el Festival Internacional de Cine Vila de Ledesma, así como Mejor Corto Documental y Mejor Cortometraje ambiental en el Festival de Alicante 2025.

Coloquio con los protagonistas

Tras las proyecciones, el público participó activamente en un coloquio con los protagonistas, quienes compartieron sus motivaciones, los desafíos del proceso creativo y la carga emocional de contar historias tan cercanas.

Esta programación especial ha marcado el inicio de las proyecciones de la sección oficial del festival, que se extenderán hasta el próximo viernes 24 de octubre con sesiones dobles a las 19:00 y a las 20:15 horas.

Con esta jornada conmemorativa, el festival Quartmetratges reafirma su compromiso con el cine como espacio de reflexión, memoria y comunidad, ofreciendo al público un homenaje sincero en el primer aniversario de la dana que tantos recuerdos y aprendizajes ha dejado en la historia reciente de Quart de Poblet y la comarca.

