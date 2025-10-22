Generalitat invierte casi ocho millones en reforzar cauces de l'Horta

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras de encauzamiento del barranco de l’Horteta a su paso por Torrent, donde ha destacado el compromiso de la Generalitat con los municipios afectados por las riadas del pasado mes de octubre.

Barrachina ha recordado que la Generalitat destina 28 millones de euros para llevar a cabo las obras de reparación de encauzamientos urbanos en 45 puntos de 28 municipios de la provincia de Valencia.

“El objetivo es ayudar a los ayuntamientos a recuperar la seguridad en sus encauzamientos tras los daños provocados por las lluvias torrenciales y las riadas y reforzar la seguridad frente a futuros episodios”, ha subrayado el conseller.

Aunque la reparación de cauces en ámbito urbano no es competencia de la Generalitat, Barrachina ha recordado que “en situaciones excepcionales como esta, el Consell actúa para colaborar con los municipios y acelerar la recuperación de las infraestructuras dañadas”.

Explicaciones a Barrachina, Folgado y demas autoridades / L-EMV

En esta línea, el conseller ha recordado que el 7 de noviembre la Generalitat presentó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plan de inversiones por valor de 2.390 millones de euros, destinado a actuaciones esenciales que no solo protegen infraestructuras, sino que tienen un impacto directo en la seguridad de las personas. Barrachina ha lamentado que, “hasta la fecha, el Ministerio no ha ofrecido ninguna respuesta a esta propuesta, pese a su importancia estratégica y a la urgencia de las actuaciones planteadas”.

Torrent y L’Horta Sud

Las obras de encauzamiento en el barranco de l’Horteta, en el término municipal de Torrent, cuentan con una inversión total de 5,7 millones de euros destinada a la reparación y refuerzo de los taludes de ribera dañados por la dana.

En la zona de la calle San Luis Beltrán se están ejecutando los trabajos de reposición del talud del margen derecho del barranco de l’Horteta, con el objetivo de estabilizar el terreno y proteger la ribera frente a futuros episodios de lluvias torrenciales. La actuación consiste en la reconstrucción del talud afectado y la ejecución de un muro de contención de escollera, que garantizará una mayor seguridad estructural y una mayor durabilidad. Asimismo, en el entorno del Pont Blau, también en el margen derecho del barranco, se acometen obras de reposición y refuerzo del talud, mediante la construcción de un muro de contención de escollera, diseñado para prevenir erosiones y mejorar la capacidad hidráulica del cauce.

Barrachina, con la alcaldesa Folgado / L-EMV

En la comarca de l’Horta, la inversión asciende a 7,8 millones de euros, distribuidos entre los municipios de Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, Picassent, Torrent y las pedanías de València.

Barrachina ha concluido que estas obras “demuestran el compromiso del Consell con la seguridad de las personas, la protección de las infraestructuras públicas y el apoyo a los ayuntamientos en momentos de emergencia”.

Folgado: l'Horteta es igual de peligroso

Por su parte, la alcaldesa Amparo Folgado ha explicado que las actuaciones se centran en “dos de los muchos puntos afectados por la riada”, causada por un barranco, el de l’Horteta, que “parece que pasa desapercibido pero es igual de peligroso”.

La mandataria del PP ha resaltado que la actuación de la Generalitat, “en un barranco que es competencia de la CHJ”, ha dicho, “garantizará la seguridad del vecindario en zonas urbanas, como en la colonia Bonestar y junto al Pont Blau”. Folgado ha apuntado que son “actuaciones prioritarias” y ha agradecido a la administración autonómica “su predisposición número uno desde el primer día en la reparación de caminos rurales para recuperar la movilidad”.