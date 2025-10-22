Silla inaugura l’exposició «Arròs a la valenciana per a la reina d’Espanya» amb una peça inèdita del segle XIX
La mostra subvencionada per l’ETNO es podrà visitar de manera gratuïta fins al 16 de novembre
La sala d’exposicions de Silla va acollir ahir, 21 d’octubre, la inauguració de l’exposició «Arròs a la valenciana per a la reina d’Espanya», una mostra que valora la importància de l’arròs en la cultura i la història valenciana. A més, es compta amb documents originals del segle XVIII que confirmen l’ús del plat arròs a la valenciana en els menús de la cort reial.
A l’acte d’inauguració van assistir l’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, i el regidor de Turisme, Carles Pontes, que van destacar la importància de fer valdre el patrimoni gastronòmic i històric local. «Amb aquesta exposició, volem reivindicar no només l’origen valencià de la paella, sinó també la seua dimensió cultural, històrica i simbòlica com a element identitari del nostre poble», va afirmar Carles Pontes durant la inauguració. «És una mostra rigorosa, amb documents excepcionals, que ens permet entendre com un plat humil es va obrir camí fins a arribar a la taula de la reialesa».
L’exposició, que es podrà visitar de manera gratuïta fins al 16 de novembre, ha estat subvencionada per l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia a entitats locals per a museus i col·leccions etnogràfiques 2025. Com a novetat destacada, la mostra incorpora una peça inèdita: una litografia d’un disseny per a un palmito del segle XIX, en què es representa l’Albufera i una imatge d’una paella original. Aquesta peça ha estat descoberta recentment pel comissari de l’exposició, Luís-Martín Ramírez, qui ha afirmat que es tracta d’una troballa desconeguda fins ara i de gran valor documental, ja que aporta una nova mirada a la difusió gràfica i cultural de la paella.
La mostra recorre l’evolució de l’arròs al llarg del segle XVIII, des del seu ús com a aliment quotidià per a les classes populars fins a convertir-se en un plat destacat als menús reials manuscrits pel Marqués de Campo-Villar entre 1788 i 1789. Cal destacar que aquesta és la primera referència escrita al que posteriorment es coneixeria com a paella valenciana.
A través de panells informatius i vitrines amb documents originals, l’exposició també explica com l’emigració de valencians a Madrid i el contacte dels religiosos als convents van contribuir a l’expansió d’aquest plat arreu d’Espanya i Amèrica. De manera complementària, durant els dies d’exposició, s’oferiran passejos en barca per l’Albufera, una oportunitat per a viure l’experiència completa i connectar amb l’origen natural i paisatgístic del plat més emblemàtic del territori.
