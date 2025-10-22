Cuenta atrás para vivir un “escalofriante, divertido y tematizado” Halloween en Paterna

Con motivo de la llegada de la festividad de Halloween este mes, el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Casa de la Juventud, ha preparado una entretenida agenda de animación infantil y juvenil que comienza este viernes 24 de octubre y se extiende hasta el próximo viernes 31 de octubre.

Así lo ha anunciado la concejala de Juventud, Johana Gómez, quien ha subrayado que “esta cita festiva, ya consolidada en el calendario joven anual por su gran acogida, tiene como objetivo poner en valor la convivencia y el carácter participativo de los paterneros y paterneras, al mismo tiempo que contribuye a dinamizar la economía local a través del comercio y la hostelería”.

Entre las primeras iniciativas programadas que son gratuitas con inscripción previa, este viernes 24 de octubre se celebrará Paterna Jove a la nit, dirigida a jóvenes entre 12 y 30 años, y que comprende actividades como: cluedo en vivo, ping pong, grandes juegos y juegos de mesa, pintacaras así como un Just Dance que acogerá la Casa de la Juventud, en horario de 22 a 01.00 horas.

También en este espacio se realizará desde las 18.30 a 20.30 horas, un taller de muñecos de vudú para el miércoles 29 de octubre, del mismo modo que los talleres vinculados a esta temática sobre cicatrices, heridas y quemaduras están previstos para el jueves, 30 de octubre, de 18.30 a 20.30 horas.

Por otro lado, del 27 al 30 de octubre, a las 18 horas, se llevará a cabo Cuentacuentos en castellano y valenciano en las distintas Bibliotecas y Agencias de Lectura de los barrios de la ciudad. Concretamente, el próximo lunes 27 en la Coma, el martes 28 en Terramelar, miércoles 29 en la Cova Gran y el jueves 30, en La Canyada. Para ello será imprescindible inscribirse en biblioteques@paterna.es debido al aforo limitado.

La noche grande de Halloween

Será el mismo viernes, 31 de octubre, cuando las calles de Paterna se llenarán de música, colorido y disfraces aterradores durante una jornada intensa que arrancará desde las 18 hasta las 03.00 horas de madrugada en diferentes puntos de la localidad y en la que destacan los dos pasajes del terror, talleres y actuaciones musicales en directo.

Asimismo, durante la tarde está previsto el tradicional “truco o trato” mediante el reparto de caramelos de niños y niñas (que irán acompañados de un adulto) en los comercios de la ciudad participantes de esta campaña, con la colaboración de la Concejalía de Comercio del consistorio, y en los que se podrá participar en un sorteo de tres cámaras Polaroid.

Imagen de archivo de la celebración de Halloween en Paterna. / A. P.

En este sentido, tendrá lugar en el Mercado Municipal y Hostal el primer Pasaje del terror Infantil con entrada libre por orden de llegada para niños de 6 a 13 años. Mientras que en la Plaza del Pueblo también se realizarán talleres a cargo de Paterna Unió de Comerç (PUC) y Multipaterna. A partir de las 18.30 a 20 horas, la velada musical para los más peques y no tan peques la pondrá el concierto Cazarockeros.

Paralelamente, este ambiente “de miedo” continuará en la calle Mayor, la Plaza Mayor y calle Médico Ballester con talleres infantiles y juveniles, fotomatón y vídeo 360, actuación de la Academia de Baile El Palau y la Escuela de Danza Nuar Nair. Junto a esto, en la calle Maestro Canós habrá un recorrido terrorífico juvenil.

Pirotecnia

Además, la ‘Ciutat del Foc’ acogerá en la noche de esta programación especial un acto pirotécnico para los amantes de la pólvora como es el tradicional Correfoc de Halloween que organiza la Federación de Interpenyes Paterna y se desarrollará a las 21.15 horas, en la calle Mestre Ramon Ramià Querol.

Desde las 22 a las 02.00 horas, para los jóvenes más atrevidos se ha organizado un segundo pasaje del terror con entrada libre por orden de llegada en la Plaza Ingeniero Castells.

Por otro lado, los y las jóvenes y las familias paterneras también podrán disfrutar de la fiesta zombie amenizada con un tardeo joven a cargo de DjJoan que se celebrará en la Plaza Ingeniero Castells en horario de 18.30 a 21 horas.

Como colofón a este evento festivo y, en este mismo lugar, actuará la Orquesta Tokyo Band desde las 22.30 a 03.00 horas.