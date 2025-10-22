La Pobla de Farnals quiere reducir el consumo energético de sus pymes

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, en colaboración con la empresa especializada Gemweb, pondrá en marcha el proyecto “Tejido Verde”, una iniciativa destinada a mejorar la gestión energética de las pequeñas y medianas empresas del municipio. El objetivo principal es reducir los costes de energía entre un 10% y un 15% de media, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial local.

El proyecto se basa en la elaboración de un informe energético individualizado para cada comercio o empresa participante, que incluirá un análisis detallado de su consumo y una propuesta de optimización sin necesidad de realizar inversiones iniciales. Además, la empresa ejecutora se encargará de todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para implementar las mejoras detectadas.

Esta iniciativa, promovida por el consistorio, refuerza el compromiso municipal con la eficiencia energética y la transición ecológica, extendiendo a las pymes y los autónomos las políticas de ahorro y sostenibilidad ya aplicadas en dependencias públicas.

El concejal de Comercio y Medio Ambiente, Ferran Ortolà, ha destacado que “es un proyecto conjunto en el que las concejalías de Comercio y Medio Ambiente actúan coordinadamente, potenciando los beneficios del ahorro de nuestros comercios y de una menor contaminación”.

El programa contempla también el seguimiento y reporte continuo de los resultados al ayuntamiento, garantizando una visión global del ahorro energético en el conjunto del municipio.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de diciembre a través de un formulario web, en el que las empresas interesadas deberán aportar la siguiente información, el nombre del negocio, la tipología (empresa o autónomo), la actividad o código CNAE, indicar si dispone de instalación fotovoltaica, la autorización para el tratamiento de datos, las facturas de electricidad o gas y el contrato de energía actual.

Toda esta información permitirá generar un estudio energético personalizado, con el que cada pyme podrá conocer su potencial de ahorro y las medidas más adecuadas para optimizar su consumo energético sin realizar inversión inicial.