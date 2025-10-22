Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Pobla de Farnals quiere reducir el consumo energético de sus pymes

La iniciativa "Tejido Verde" permitirá a los negocios del municipio optimizar su factura de energía con un informe personalizado y sin necesidad de inversión

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. / A.P.F.

Nelo Simó

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, en colaboración con la empresa especializada Gemweb, pondrá en marcha el proyecto “Tejido Verde”, una iniciativa destinada a mejorar la gestión energética de las pequeñas y medianas empresas del municipio. El objetivo principal es reducir los costes de energía entre un 10% y un 15% de media, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial local.

El proyecto se basa en la elaboración de un informe energético individualizado para cada comercio o empresa participante, que incluirá un análisis detallado de su consumo y una propuesta de optimización sin necesidad de realizar inversiones iniciales. Además, la empresa ejecutora se encargará de todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para implementar las mejoras detectadas.

Esta iniciativa, promovida por el consistorio, refuerza el compromiso municipal con la eficiencia energética y la transición ecológica, extendiendo a las pymes y los autónomos las políticas de ahorro y sostenibilidad ya aplicadas en dependencias públicas.

El concejal de Comercio y Medio Ambiente, Ferran Ortolà, ha destacado que “es un proyecto conjunto en el que las concejalías de Comercio y Medio Ambiente actúan coordinadamente, potenciando los beneficios del ahorro de nuestros comercios y de una menor contaminación”.

El programa contempla también el seguimiento y reporte continuo de los resultados al ayuntamiento, garantizando una visión global del ahorro energético en el conjunto del municipio.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de diciembre a través de un formulario web, en el que las empresas interesadas deberán aportar la siguiente información, el nombre del negocio, la tipología (empresa o autónomo), la actividad o código CNAE, indicar si dispone de instalación fotovoltaica, la autorización para el tratamiento de datos, las facturas de electricidad o gas y el contrato de energía actual.

Toda esta información permitirá generar un estudio energético personalizado, con el que cada pyme podrá conocer su potencial de ahorro y las medidas más adecuadas para optimizar su consumo energético sin realizar inversión inicial.

