Sedaví y Alfafar piden una solución conjunta con València para eliminar las barreras de las vías ante riadas

El anuncio del Ayuntamiento de València a través de su concejal Carlos Mundina y de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sobre el plan urgente para evitar que las vías del tren sigan actuando como un muro a su paso por el barrio de la Torre, ha pillado por sorpresa a los alcaldes de Alfafar y Sedaví. Tanto Juan Ramón Adsuara como José Francisco Cabanes consideran un planteamiento ineficaz, que se actúe a escasos metros de sus municipios cuando ellos vienen reclamando desde el 29-O la eliminación de los muros ferroviarios, que ya se ha demostrado que causaron un mayor destrozo sobre todo en la población de Sedaví, ya que su derribo provocó una especie de tsunami del agua que estaba estancada, llegando a las viviendas como una tromba de más de dos metros y medio o tres de altura.

De hecho, esa ha sido una de las alegaciones presentadas en contra del proyecto de Adif de la pasarela subterránea para eliminar el paso a nivel. Tantos los municipios como los vecinos contemplan como única solución el soterramiento de las vías. Del mismo modo alegó tanto la Generalitat Valenciana como el grupo parlamentario Compromís a través de su diputado Alberto Ibáñez, grupo político que también ha vuelto a reclamar el soterramiento ferroviario a su paso por la Torre.

Coches sobre el paso a nivel tras la dana del 29-O. / L-EMV

En el caso de las pedanías del Sur de València, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anunció que se iba a realizar una reunión que se anuló por la emergencia, con la CHJ, Adif, la comisionada del gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez y estas poblaciones del Sur para presentarles las soluciones, concretas, que se basan en la eliminación de las pantallas acústicas que están por el puente de Primero de Mayo , trabajos de drenaje en las vías del ferrocarril así como la construcción de unas balsas de laminación por parte de la CHJ, para desviar el agua acumulada hacia el nuevo cauce del Túria.

Adsuara: "Vamos a pedir una reunión con la alcaldesa de València"

"Nadie nos ha contado nada. Vamos a pedir un reunión con la alcaldesa de València, para que nos expliquen qué van a hacer ellos, porque no podemos ir cada uno a la suya. Se necesita un proyecto más ambicioso", señala el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, del mismo signo político que la alcaldesa (PP) y que del concejal de Urbanismo, Carlos Mundina, quien celebró que se hubiera incluido los tanques de tormenta al lado de las vías en el plan de Resiliencia y Reconstrucción del Estado a través de sus alegaciones. Una opción que no comparte Alfafar: "Las balsas de laminación no sirven para nada. Así nos lo han dicho nuestros técnicos municipales. No pueden absorber grandes avenidas de agua como la que tuvimos el 29 de octubre", explica.

Cabanes: "Se evidencia la falta de un Consell Metropolità"

Para su homólogo, José F. Cabanes, estas balsas de laminación pueden beneficiar a su pueblo, "todo lo que sea,dirigir el agua hacia otro lugar que no sea Sedaví, nos parece bien, porque hacia nosotros llegan todas las correntías". Sin embargo, considera que no se debería hacer este parche en València sin actuar también sobre el trazado ferroviario más adelante. "Una vez más, esto viene a indicar que es necesario más que nunca tener un ente metropolitano de coordinación. Hay que actuar de forma conjunta porque al final los problemas son comunes ", señala Cabanes, defensor como ya lo ha manifestado en multitud de ocasiones, "un Consell Metropolità de l’Horta que nos permita planificar y trabajar de forma conjunta. Un ente que tenga competencias claras y financiación, como tienen otras áreas metropolitanas importantes del Estado español", dijo en los premios del 9 d'Octubre.