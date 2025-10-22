Seis medallas para la taekwondista Claudia Castiblanque

No ha podido empezar mejor la temporada. La joven burjassotense Claudia Castiblanque Risueño se ha alzado con seis medallas en el inicio de la temporada de competiciones deportivas; triunfos que le han llevado a subirse al cajón de los tres mejores en diferentes disciplinas.

Claudia ha conseguido muy buenos resultados en el XIII Open de Taekwondo de la Comunidad Valenciana celebrado los días 9, 10 y 11 de octubre de 2025 en el Velódromo Lluís Puig de Valencia, siendo ésta la primera competición puntuable y dentro del rankingpara el próximo campeonato de España por autonomías.

En disciplina Poomsae, Claudia ha sido medalla de oro en categoría pareja cadete infantil y pareja adulto, junto a su compañero de equipo y club Eric-Volodymyr Sevchuk Holovko. Asimismo, se alzaba con la medalla de plata en categoría individual cadete infantil, categoría individual cadete adulto y categoría trío femenino adulto combinado. En el caso de la disciplina de combate, Claudia conseguía la medalla de bronce en la categoría cadete -33 kg.

Como se ha señalado, la joven deportista burjassotense ha conseguido seis medallas en una de las competiciones más exigentes que componen el calendario de esta temporada 2025-2026. Unas medallas que, tal y como han señalado desde su entorno deportivo y familiar, “se pueden convertir en la llave para que Claudia consiga plaza en el próximo campeonato de España y pueda representar a nuestra Comunidad Autónoma a nivel nacional”.

En definitiva, grandes y muy buenos resultados para el equipo y el club al que pertenecen Claudia y su compañero Eric-Volodymyr, el Club Deportivo Zafrilla de Turís; resultados avalados por el gran trabajo y preparación deportiva y personal que les proporcionan sus maestros Jose Zafrilla Marabella y Julia Segura Rodríguez.