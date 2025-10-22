Torrent inaugura la 52ª Fira del Llibre con una jornada literaria y festiva en la Plaza de la Unió Musical

Este jueves 23 de octubre, Torrent dará inicio a la 52ª Fira del Llibre, una de las citas culturales más emblemáticas de la ciudad, que comenzará con una jornada inaugural llena de actividades literarias y familiares en la Plaza de la Unió Musical, a partir de las 18:00 horas.

El acto de apertura estará presidido por la alcaldesa Amparo Folgado acompañada del concejal de cultura. Aitor Sánchez, que comenzará con una gran xocolatada popular, dando la bienvenida a vecinos, lectores y visitantes. La programación del primer día reunirá a los primeros autores invitados con una tertulia y firma conjunta de Javier Celada con “El abrazo del puercoespín”, Carlos Crespo con el “El polvo que yo escogí”, David Lorca y Ana Isabel Martínez con “El enigma de Voynich” y Aurora Rúa con “La obra maestra de Evilasio García”, quienes presentarán y firmarán sus últimas obras y dialogarán con el público, a las 18:00 horas en el escenario.

La jornada concluirá a las 20:00 horas, con un musical infantil de “La Bella y la Bestia”, dirigido a las familias y niños, que convertirá el escenario de la feria en un espacio de cuento para celebrar los libros desde la imaginación y la música.

Torrent prepara su Fira del Llibre. / A.T.

La alcaldesa Amparo Folgado ha animado a toda la ciudadanía a participar desde el primer día, “invitamos a todos los torrentinos y visitantes a acompañarnos en esta inauguración. La Fira del Llibre es un encuentro con la cultura, con nuestros autores y con la lectura compartida. Es el mejor lugar para reencontrarnos con los libros y con todo lo que representan”.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado el valor de esta cita cultural, “La Fira del Llibre es mucho más que una feria: es una gran celebración de la lectura abierta a todos los públicos. Hemos preparado una programación variada, con autores de primer nivel, actividades infantiles, teatro, poesía y talleres que harán disfrutar tanto a quienes aman los libros como a quienes se acercan por primera vez. Queremos que la cultura vuelva a llenar la Plaça y que todos los vecinos sientan esta feria como suya.”

Santiago Posteguillo

Con más de una veintena de autores invitados, contará con destacadas figuras como Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Cherry Chic, Begoña Valero, Rosa Ribas, Julio César Cano, entre muchos otros que conforman un cartel literario de primer nivel y un programa literario y cultural ambicioso con cerca de treinta actividades gratuitas para todas las edades.

Durante el sábado 25 de octubre se ofrecerán promociones especiales, beneficiándose los visitantes de un 10 % de descuento en la compra de libros dentro de la 52º Fira del Llibre de Torrent. Así como, al cierre de casetas, cada día, se realizará un sorteo de libros entre los participantes, para poder participar, es muy fácil, con la compra de libros se entregará un boleto que hay que rellenar y depositar en la urna de la caseta de organización.

Esta edición, además, coincidirá con la conmemoración del 75º aniversario de las Bibliotecas Públicas Municipales de Torrent (1950-2025) y el 40º aniversario de la Casa de la Cultura de Torrent (1985-2025).

Avance de programación del fin de semana

Tras la inauguración, la Fira continuará el viernes 24 de octubre - Día de la narrativa actual y público juvenil. La mañana estará dedicada a los escolares con la actividad “Contes per a tu”, y al homenaje en valenciano a la escritora Maria Beneyto con recitales poéticos.

Por la tarde, el público podrá disfrutar de las esperadas entrevistas con Cherry Chic y Eloy Moreno, quienes presentarán sus últimas novelas y firmarán ejemplares. También habrá talleres de cómic y contenido digital como el taller Booktuber, para atraer a jóvenes lectores.

Sábado 25 de octubre – Jornada central y magia literaria

Será el día con mayor actividad. Por la mañana, se celebrarán encuentros con autoras como Rosa Ribas, tertulias con Julio César Cano, Emi Zanón y Francisco Pascual, y cuentacuentos familiares.

Por la tarde, la Feria se transformará en un universo mágico con la celebración especial del 60º aniversario de J.K. Rowling, creadora de Harry Potter. Habrá teatro, talleres de varitas, mandrágoras, libros monstruosos y photocall inspirado en Hogwarts. La jornada concluirá con teatro nocturno y actividades literarias para jóvenes y adultos.

Domingo 26 de octubre – Poesía y gran clausura histórica

La mañana estará consagrada a la poesía con el recital Torrent de Paraules seguido de una tertulia con poetas valencianos.

Por la tarde, Torrent recibirá al autor internacional Santiago Posteguillo, que presentará su nueva obra Los tres mundos, y a Begoña Valero, quien abordará su narrativa histórica. Además, se celebrará el taller literario El misterio de la Torre antes del acto de clausura oficial.