Trabajadores de cinco centros ocupacionales llevan casi dos meses sin cobrar por los impagos del Consell

Cinco centros ocupacionales, tres en Massamagrell y dos en Alboraia, dentro del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord y financiados en su totalidad por las administraciones llevan todo el 2025 sin percibir la subvención que los sustenta de la Conselleria de Igualdad. La situación económica de estos recursos sociales con más de 50 trabajadores es ahora "insostenible", tal como denuncian y los empleados y empleadas llevan todo septiembre sin cobrar y temen no percibir su salario en octubre tampoco.

El Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord es una entidad que gestiona cinco centros de atención a personas con discapacidad, niños con problemas de desarrollo evolutivo y dificultades de aprendizaje en la comarca de l'Horta Nord. En concreto, dos centros ocupacionales, dos centros de atención temprana y un centro de día en las localidades de Massamagrell y Alboraia en los que se atiende a más de 300 familias de la comarca.

La financiación de estos centros es 100 % pública y su sustento principal es la subvención que otorga la Conselleria de Igualdad. Desde el comité de empresa explican que "con esta subvención se pagan, además de materiales y mantenimiento de los centros, transporte de los usuarios y comedores, los salarios de las más de 50 trabajadoras y trabajadores que tiene la entidad para que los centros puedan funcionar".

Además de la financiación de la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos que componen el consorcio (22 ayuntamientos de la comarca) realizan una pequeña aportación en función del número de usuarios que cada uno de ellos tienen en los diferentes centros que gestiona la entidad. "La aportación de los ayuntamientos no supone ni el 20 % del dinero que se necesita para financiar el funcionamiento de los centros", lamentan.

"Estamos abandonados"

A día de hoy, denuncian, "la situación financiera de la entidad es insostenible". "Las aportaciones de la conselleria correspondientes a 2025 no se han realizado y ya estamos a finales de año y no existe ninguna otra posibilidad de financiación, ya que la entidad ha agotado la posibilidad de pedir financiación a entidades bancarias (con el consiguiente gasto en intereses que irá en detrimento de la equipación de los centros y las actividades que en ellos se realizan)", explican.

Como consecuencia directa de este impago, las trabajadoras y trabajadores del consorcio están en este momento sin cobrar las nóminas. El mes de septiembre no se pagaron los salarios y este mes de octubre lleva el mismo camino. Esta es la realidad que quieren denuncian los trabajadores y trabajadoras de los centros ocupacionales y de atención temprana: Centro Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell; Centro de Día Reina Sofía de Massamagrell; Centro de Atención Temprana de Massamagrell; Centro de Atención Temprana de Alboraia; Centro Ocupacional Pas a Pas de Alboraia.

"Las trabajadoras y trabajadores no estamos cobrando y estamos trabajando sin tener claro cuándo vamos a poder hacerlo. No contamos con los medios para el mantenimiento del funcionamiento normal de los centros y los servicios y, sin embargo, los estamos manteniendo a flote con nuestro esfuerzo a costa de la economía de nuestras propias familias. En estos momentos nos encontramos abandonados y consideramos que la Conselleria de Igualdad está incumpliendo su obligación de pago, pues con el año casi finalizado no ha abonado ni un solo euro de la subvención relativa a este año 2025", lamentan en un comunicado enviado a medios de comunicación.

En este sentido, informan de que la deuda que la conselleria mantiene con el consorcio comarcal es de más de dos millones de euros en total para los cinco centros que gestiona este ente en l'Horta Nord.

"No podemos aguantar más"

Además, desde el consorcio denuncian que ninguna de las reclamaciones de pago de la deuda "ha surtido efecto" y las respuestas "son ambiguas y no son efectivas, pues aún no hemos cobrado". "No podemos aguantar por más tiempo la situación de impago y anunciamos que próximamente se enviará el calendario de acciones que se van a llevar a cabo por parte de los trabajadores y trabajadoras", concluyen. Esta situación ya ocurrió en el año 2018, cuando los impagos del Consell impidieron que los trabajadores cobraran sus nóminas. Una situación que se repitió en 2019, tal como contó este diario.