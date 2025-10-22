Tributo a los héroes de las grúas

“Había un grave problema: coches por todos lados. Entonces es cuando nos dimos cuenta de que necesitaban nuestra ayuda cien por cien”, “Parecía el fin del mundo”. Estos son algunos de los testimonios de ‘Héroes tras las Grúas’, el cortometraje, elaborado por Allianz Partners, que presenta las historias vividas por los profesionales de grúas que asistieron a la población valenciana en los primeros momentos tras las inundaciones la dana de octubre de 2024.

El evento, celebrado en Cinesa, Centro Comercial Bonaire, reunió a autoridades locales, representantes del sector y los propios gruistas, quienes compartieron sus experiencias en las primeras horas de ayuda a la población valenciana tras el desastre que afectó a varias localidades en octubre del pasado año.

El acto contó con la presencia de Francisco Bañuls, gerente de Inter Patty (Paterna); Manuel Fabuel, gerente de Valmar (Paiporta); y Antonio Ibañez, responsable de Proveedores de Allianz Partners, quienes relataron la magnitud de la labor realizada.

Francisco Bañuls explicó cómo coordinó a los gruistas disponibles desde el primer momento, apoyando a los servicios de emergencia en la retirada de vehículos, residuos acumulados y el despeje de calles y carreteras. Por su parte, Manuel Fabuel destacó la dimensión humana del desastre: “La dana no solo afectó a nuestra localidad, sino también a nuestras familias y vecinos. Salimos a ayudar sin dudarlo, conscientes de la urgencia de la situación.”

Antonio Ibañez subrayó la entrega del colectivo: “Estos profesionales actuaron de forma totalmente desinteresada, y su rapidez, seguridad y cercanía fueron fundamentales. El cortometraje refleja su esfuerzo y dedicación.”

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján Valero, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, hicieron entrega de condecoraciones a los gruistas, junto a Borja Díaz, consejero delegado de Allianz Partners en España, empresa impulsora de la iniciativa.

Borja Díaz clausuró el acto reivindicando el valor de estos profesionales: “’Héroes tras las grúas’ es un reconocimiento a nuestra red de gruistas y a todos los profesionales del sector, ejemplo de asistencia, profesionalidad y humanidad. Con este proyecto queremos visibilizar su labor y dedicación, especialmente en situaciones extremas”.

Tras el homenaje, el cortometraje se exhibió en pases de 20 minutos, desde las 19:00 hasta las 21:15 horas, abiertos al público en general.