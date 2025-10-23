Albal dedicará una escultura a las víctimas y voluntarios de la dana

El próximo miércoles 29 de octubre, se cumple un año de la dana que afectó gravemente a la localidad de Albal, dejando tras de sí importantes daños materiales y un fuerte impacto emocional en la ciudadanía.

Con motivo de esta fecha tan significativa, el Ayuntamiento de Albal ha organizado una jornada conmemorativa para rendir homenaje a las víctimas y expresar el agradecimiento a los voluntarios que participaron en las labores de ayuda y recuperación.

Acto institucional y homenaje floral

La jornada comenzará a las 12 horas, en la plaza del Jardí, donde se celebrará un acto institucional en el que se leerá un manifiesto en memoria de las víctimas y de reconocimiento a los voluntarios. Tras la lectura, se guardarán tres minutos de silencio y se realizará una ofrenda floral con crisantemos blancos, acompañada por el encendido de cirios en recuerdo de las personas fallecidas.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, la conmemoración se trasladará al Parque San Carlos, donde se celebrará un concierto del grupo “Segon Temps”, seguido de un recital de poesía a cargo de Noelia Pascual.

El acto culminará con la presentación de la maqueta de la escultura dedicada a las víctimas y voluntarios, obra de la artista albalenca Ana Bonora, que será instalada próximamente en el propio parque.

Desde el Ayuntamiento de Albal se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones y entidades locales para que se sumen a esta jornada, “tan importante para la historia de nuestro pueblo y especialmente para honrar a las víctimas de aquel trágico martes 29 de octubre y a quienes ayudaron a Albal a renacer tras la dana”.