Albal celebra la Fira del Moniato con más de 70 puestos

En vísperas del Día del Comercio Local, que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre, el Ayuntamiento de Albal ha preparado un completo programa de actividades a través de la concejalía de Medio Ambiente. El objetivo: fomentar el consumo de productos de proximidad y artesanales mediante la tradicional Fira del Moniato y las Jornadas por el Medio Ambiente, que se desarrollarán del 23 al 26 de octubre. Estas iniciativas combinarán propuestas divulgativas, culturales y gastronómicas para concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

El concejal del área, Joan Carles Puchalt, ha explicado que “este año hemos querido unir la feria del moniato con las jornadas medioambientales para dar protagonismo a los productos agroalimentarios de proximidad y poner en valor la importancia de un entorno sostenible”.

El programa incluye una exposición artística de Tania Ansio en el Mercado Municipal y un ciclo de conferencias centrado en la educación y la sensibilización ambiental. Entre los temas que se abordarán destacan la historia de la Albufera y Albal, tierra de arroz, a cargo de técnicos de educación ambiental de la Albufera; las propiedades de las plantas autóctonas, impartida por Mª Antonia Molano; el futuro de la huerta, el modelo medioambiental en la Comunidad Valenciana y Pensamientos post-DANA, ofrecidas por el Instituto de Estudios Valencianos (INEV); y, finalmente, Albal circular y el ciclo del agua, que llegarán de la mano de El Camp a la Taula.

También se han organizado visitas guiadas a la Albufera, un taller de trencadís valenciano, exhibiciones de aves de cetrería, juegos tradicionales valencianos y castillos hinchables para los más pequeños.

Uno de los expositores de moniato / L-EMV

La parte gastronómica contará con food trucks y un showcooking con recetas elaboradas a base de boniato a cargo de Pastelería Galán.

Durante la feria no faltará la música ni el espectáculo. Actuarán el grupo 2 hacen 3, el albalenc y finalista de La Voz Pablo Verdeguer, la batucada de Tymbals DiPercusión Valencia y una exhibición de baile country a cargo de Country Line Dance Valencia.

El teatro también tendrá su espacio con la obra “Un mundo imperfecto”, interpretada por La Tomasa y Rappela.

La inauguración oficial de la Fira del Moniato se celebrará el sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, con la participación del Grup de Danses d’Albal “La Murta”, que recorrerá las calles donde se ubicarán los 75 puestos de artesanía y gastronomía que darán vida a esta edición.

Los horarios y ubicaciones de las distintas actividades se pueden consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Albal.

Estas jornadas contarán con la colaboración de diversas asociaciones locales, como ACIXEA, Comercios Damnificados de Albal y El Camp a la Taula, que se suman al esfuerzo colectivo por impulsar el comercio de proximidad y la sostenibilidad. El Ayuntamiento de Albal invita a toda la ciudadanía a acercarse y disfrutar de la Fira del Moniato y las Jornadas por el Medio Ambiente, una cita que une tradición, gastronomía, cultura y compromiso con la naturaleza. Durante cuatro días, las calles del municipio se llenarán de sabores, actividades y buen ambiente, en una celebración que refleja el espíritu participativo y sostenible de Albal.