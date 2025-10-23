Alfafar reabre el campo de fútbol afectado por la dana gracias al Villarreal CF
Roig Negueroles y Marcos Senna, del submarino, inauguran el campo junto alcalde Juan Ramón Adsuara
Ismael Mateu
El Villarreal CF inauguró este miércoles la reforma del campo Municipal de Alfafar, reconstruido, tras quedar completamente devastado por la dana, gracias a la donación de 2,3 millones de euros que hizo el club amarillo al programa Alcem-se Esport, el plan de ayudas a clubs deportivos afectados por la dana impulsado por Juan Roig y que se canaliza a través de la Fundación Trinidad Alfonso y el Valencia Basket.
En representación del club de la Plana Baixa, al acto de reinauguración, asistieron al consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, el embajador del Villarreal, Marcos Senna, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.
El séptimo campo reconstruido por el Villarreal
El Municipal de Alfafar es el séptimo de los campos de fútbol que ha reconstruido el Villarreal CF con su donación económica. Los campos de La Torre, Beniparrell, Catarroja, Encrucijadas de Aldaia, Joan Girbés de Algemesí y el estadio Vicente Moreno de Massanassa, ya han recuperado la normalidad y la práctica deportiva gracias al eficiente trabajo de la Fundación Trinidad Alfonso.
Tras la dana, más de 350 clubes deportivos de todas las disciplinas necesitan apoyo para retomar su actividad con cierta normalidad. Al plan presentado por la Fundación Trinidad Alfonso y el Valencia Basket, que ascendía a cuatro millones de euros, el Villarreal CF decidió hacer una aportación de 2,3 millones de euros.
El Villarreal, con el homenaje del Valencia por la dana
A su vez, el club amarillo informó que colaborará con la iniciativa del Valencia CF de jugar el derbi de este sábado (21.00 horas) con su tercera equipación, la de la Senyera para rendir homenaje a los afectados por la dana en su primer aniversario.
La entidad amarilla ha aceptado jugar con la segunda equipación en Mestalla para contribuir a este homenaje impulsado por el Valencia. Con este gesto, el Villarreal de la mano con el conjunto che, reafirma su compromiso con la Comunitat Valenciana y con su gente, recordando que "la solidaridad, la unidad y el esfuerzo colectivo son valores que forman parte del ADN de los ciudadanos valencianos".
Cabe destacar que el Villarreal ha destinado un total de 3 millones de euros para reconstruir las instalaciones deportivas de las zonas devastadas y ayudar de forma directa a los afectados por la catástrofe, puesto que a los 2,3 millones para restaurar los camposde fútbol destinó 500.000 euros para Cáritas y Cruz Roja y otros 200.000 para abonados y empleados del club groguet afectados por la dana en octubre del 2024..
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent