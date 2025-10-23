Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las obras de mejora en la carretera de Santa Anna, el acceso sur de Paiporta

Trabajos de asfaltado en la carretera de Santa Anna

Trabajos de asfaltado en la carretera de Santa Anna / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Durante esta semana se están llevando a cabo los trabajos de mejora en la carretera de Santa Anna, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta. Esta vía, que pertenece administrativamente al Ayuntamiento de Catarroja, es esencial, ya que constituye el único acceso sur del municipio y la principal vía de salida en caso de emergencias por inundaciones o desbordamientos.

La carretera es también un punto de acceso fundamental a los colegios Jaume I y L’Horta. Por este motivo, el Ayuntamiento de Paiporta ha organizado los trabajos para garantizar un acceso seguro a las familias durante los horarios de entrada y salida del alumnado.

Estas actuaciones son necesarias para mejorar la seguridad y el estado de las infraestructuras viarias del municipio. Actualmente se están realizando trabajos de fresado, asfaltado, pintura vial y señalización.

Las obras están financiadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents