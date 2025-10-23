Arrancan las obras de mejora en la carretera de Santa Anna, el acceso sur de Paiporta

Durante esta semana se están llevando a cabo los trabajos de mejora en la carretera de Santa Anna, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta. Esta vía, que pertenece administrativamente al Ayuntamiento de Catarroja, es esencial, ya que constituye el único acceso sur del municipio y la principal vía de salida en caso de emergencias por inundaciones o desbordamientos.

La carretera es también un punto de acceso fundamental a los colegios Jaume I y L’Horta. Por este motivo, el Ayuntamiento de Paiporta ha organizado los trabajos para garantizar un acceso seguro a las familias durante los horarios de entrada y salida del alumnado.

Estas actuaciones son necesarias para mejorar la seguridad y el estado de las infraestructuras viarias del municipio. Actualmente se están realizando trabajos de fresado, asfaltado, pintura vial y señalización.

Las obras están financiadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.