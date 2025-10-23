Arrancan las obras de mejora en la carretera de Santa Anna, el acceso sur de Paiporta
Durante esta semana se están llevando a cabo los trabajos de mejora en la carretera de Santa Anna, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz de Paiporta. Esta vía, que pertenece administrativamente al Ayuntamiento de Catarroja, es esencial, ya que constituye el único acceso sur del municipio y la principal vía de salida en caso de emergencias por inundaciones o desbordamientos.
La carretera es también un punto de acceso fundamental a los colegios Jaume I y L’Horta. Por este motivo, el Ayuntamiento de Paiporta ha organizado los trabajos para garantizar un acceso seguro a las familias durante los horarios de entrada y salida del alumnado.
Estas actuaciones son necesarias para mejorar la seguridad y el estado de las infraestructuras viarias del municipio. Actualmente se están realizando trabajos de fresado, asfaltado, pintura vial y señalización.
Las obras están financiadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent