Asaltan la sede de las colonias felinas de Godella y se llevan material para los gatos

La asociación que se ocupa de las colonias felinas de Godella, que dan comida y cobijo a los gatos de la calle, han denunciado en sus redes sociales un ataque al local donde guardan material y el robo de varios objetos que utilizan para cuidar de estos felinos. En una publicación, lamentan que el lunes, "nuestro pequeño refugio sufrió un acto injustificable. Unas personas sin escrúpulos forzaron la puerta de entrada, destrozándola, y se llevaron material esencial para el cuidado de nuestros gatos".

En este sentido, denuncian la desaparición de dos jaulas trampa (usadas para capturar gatos de la calle y poder atenderlos veterinariamente); un transportín grande para perro; dos transportines pequeños y un saco de pienso así como sobres de alimento húmedo.

Afortunadamente, siguen, "ninguno de nuestros gatos sufrió daños, pero este robo nos deja con menos recursos para continuar con nuestra labor de cuidado, rescate y esterilización de los felinos del municipio". Por eso, piden colaboración ciudadana y "si hay algún vecino o vecina que ve o le ofrecen en venta este material, por favor, contáctenos o avisen a la Policía Local de Godella".

Además, "si nos queréis echar una mano, cualquier donación de transportines, pienso o jaulas será de gran ayuda", apuntan. Asimismo, dejan sus redes para hacer donaciones de dinero, tanto en internet como por transferencia a a la cuenta bancaria: ES73 2100 5203 6902 0007 8465.