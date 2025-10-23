El Ayuntamiento de Picassent cambia de cara 59 años después

El 1 de octubre de 1967 se inauguraba el entonces nuevo ayuntamiento, el edificio municipal más importante y centro de la actividad administrativa y política de Picassent. Al acto acudieron una amplia representación de la sociedad civil e institucional, entre ellas la máxima autoridad política de Valencia, el gobernador civil.

Diez décadas después de aquel histórico momento, vuelven las obras al ayuntamiento para traerlo definitivamente al siglo XXI, dotándolo como un espacio accesible, funcional y seguro. Como recogen las prescripciones del pliego de contratación “la propuesta tiene como objetivo principal lograr un diseño funcional, con soluciones destinadas a satisfacer las necesidades actuales y futuras.

Además se desea lograr un edificio eficiente energéticamente, con una construcción basada en sistemas y materiales de bajo impacto ambiental. Para ello se plantea una rehabilitación integral del edificio existente y ampliación en planta tercera”. Debido a su antigüedad, la sede del ayuntamiento no alcanzaba con los nuevos requerimientos de las normativas en vigor, en aspectos energéticos, de accesibilidad, la normativa antincendios o la mejora ambiental de todas sus dependencias. La propuesta, que ya está en ejecución, pretende dar una nueva vida al edificio que a su vez se abra a la plaza que lo acoge.

El Ayuntamiento de Picassent en su estado actual. / A.P.

El proyecto incluye medidas para mejorar la gestión del entorno interior con un consumo mínimo de energía, regulando la temperatura utilizando recursos naturales, como la ventilación cruzada, la retención del calor y el control solar. Para la concejala de Urbanismo, Lola Albert, es una actuación “necesaria desde hace años, pero que requería de una financiación de otras administraciones por su elevado presupuesto”. Además, la responsable del urbanismo municipal incide en que “el resultado dotará a Picassent de un edificio abierto, cómodo, moderno y mejor integrado a su entorno”.

El proyecto se lleva a cabo por un equipo dirigido por el arquitecto Diego Carratalá y será ejecutado por la empresa Abala Infraestructuras.

Coste económico

El coste total del proyecto asciende a 2,6 millones de euros, de los que un 55% serán aportados por una subvención obtenida a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) con fondos Next Generation de la Unión Europea. El resto de la financiación de las obras serán con recursos propios del ayuntamiento.

Recreación virtual de la reforma del Ayuntamiento de Picassent. / A.P.

En definitiva, con esta inversión se soluciona la precaria situación de uno de los edificios más emblemáticos de Picassent, que después de casi seis décadas volverá a lucir en la plaza del Ayuntamiento con un diseño propio de los nuevos tiempos, a la que dotará de mayor vistosidad no solo el día a día sino también los diferentes eventos multitudinarios en los que el balcón del consistorio es el protagonista.