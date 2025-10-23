Benetússer celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos, sorteo de libros y un homenaje a Maria Beneyto

La biblioteca municipal de Benetússer se encuentra inmersa en las actividades organizadas por el ayuntamiento con motivo del Día de Mundial de las Bibliotecas. En este sentido, esta mañana ha visitado el centro cultural un grupo de personas mayores procedentes de la residencia de la población con el objetivo de disfrutar de una narración oral para público adulto. La actividad organizada por la concejalía de Cultural y Biblioteca tiene como objetivo fomentar la socialización e imaginación de los mayores, así como su participación en las actividades que se realizan en las instalaciones municipales. “En el 40 aniversario de la Biblioteca de Benetússer continuamos trabajando para hacer de este espacio cultural un lugar de referencia para mayores y pequeños, un lugar de información y entretenimiento a disposición de la ciudadanía que no deja de adaptarse para dar respuesta a las necesidades de los diferentes tipos de público”, señala la concejala del área, Engracia Arias Valera.

La novelista y poeta valenciana Maria Beneyto protagonizará el acto del Día de las Bibliotecas previsto para mañana, 24 de octubre, a las 19 horas con una lectura a cargo de la asociación Versos al Viento. El encuentro se completará con el sorteo entre las personas asistentes de ejemplares de escritoras efeméride en este 2025: Ana María Matute, Jane Austen, Carmen Martín Gaite y la propia Maria Beneyto.

Para completar, esta semana se ha reanudado la campaña de formación de nuevos usuarios y usuarias de la biblioteca dirigida al alumnado de 4º de primaria con la que se da a conocer los servicios de las instalaciones a través de juegos con los que los niños y niñas aprenden cómo se organizan los libros y a utilizar las herramientas de consulta de materiales.