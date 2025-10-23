Benetússer celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos, sorteo de libros y un homenaje a Maria Beneyto
Los mayores de la residencia visitan la biblioteca municipal para disfrutar de una divertida narración oral con la que se fomenta su socialización e imaginación
La biblioteca municipal de Benetússer se encuentra inmersa en las actividades organizadas por el ayuntamiento con motivo del Día de Mundial de las Bibliotecas. En este sentido, esta mañana ha visitado el centro cultural un grupo de personas mayores procedentes de la residencia de la población con el objetivo de disfrutar de una narración oral para público adulto. La actividad organizada por la concejalía de Cultural y Biblioteca tiene como objetivo fomentar la socialización e imaginación de los mayores, así como su participación en las actividades que se realizan en las instalaciones municipales. “En el 40 aniversario de la Biblioteca de Benetússer continuamos trabajando para hacer de este espacio cultural un lugar de referencia para mayores y pequeños, un lugar de información y entretenimiento a disposición de la ciudadanía que no deja de adaptarse para dar respuesta a las necesidades de los diferentes tipos de público”, señala la concejala del área, Engracia Arias Valera.
La novelista y poeta valenciana Maria Beneyto protagonizará el acto del Día de las Bibliotecas previsto para mañana, 24 de octubre, a las 19 horas con una lectura a cargo de la asociación Versos al Viento. El encuentro se completará con el sorteo entre las personas asistentes de ejemplares de escritoras efeméride en este 2025: Ana María Matute, Jane Austen, Carmen Martín Gaite y la propia Maria Beneyto.
Para completar, esta semana se ha reanudado la campaña de formación de nuevos usuarios y usuarias de la biblioteca dirigida al alumnado de 4º de primaria con la que se da a conocer los servicios de las instalaciones a través de juegos con los que los niños y niñas aprenden cómo se organizan los libros y a utilizar las herramientas de consulta de materiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"