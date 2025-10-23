Carta de Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, a la prensa: "Tratásteis la dana con sensibilidad y respeto"

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha remitido una carta a Levante-EMV para reconocer la labor de los medios de comunicación por la cobertura realizada los días, semanas y meses posteriores a la dana del 29 de octubre, de la que está a punto de cumplir el primer aniversario. "Hace un año, la dana golpeó a Aldaia con una fuerza devastadora. Aquellosdías dejaron una herida profunda en nuestro pueblo:seis vecinos perdieron la vida y cientos de familias vieron cómo el agua arrasaba sus hogares, sus recuerdos y sus calles. Lo que para muchos fue una noticia, para nosotros fue una realidad estremecedora que aún duele y que seguimos intentando superar", apunta el mandatario socialista.

En este sentido, Luján ha querido "reconocer vuestra labor, la de los medios de comunicación, que supisteis mirar más allá de los titulares, siendo testigos directos de lo que vivimos". También agradecer la "sensibilidad con la que tratasteis la tragedia, desde la verdad y con respeto, alejándoos de los bulos que durante no pocos días nos invadieron en relación con el parking de Bonaire.Ese compromiso con la verdad ayudó a que la solidaridad prevaleciera sobre el ruido. Gracias por haber estado, por seguir estando y por ayudarnos a que la voz de Aldaia se escuche de lo local a lo global".

La Saleta, causa del desastre

Para el cabeza del consistorio aldaiero, el problema de las inundaciones en localidad "tiene nombre propio: el Barranco de la Saleta". Así, relata que durante los primeros días tras la DANA, "nadie hablaba de él. Fue gracias a vosotros, los medios, que se puso en el mapa la afectación real de Aldaia y de su barranco, y que toda la sociedad valenciana —y el conjunto del país— pudo entender la magnitud de una situación que llevamos cuarenta años reivindicando. Solo ahora, después de tanto sufrimiento, empieza a abrirse paso la esperanza de una solución, pero mientras tanto, en Aldaia seguimos viviendo con miedo cada vez que hay una alerta".

"Seguimos trabajando con fuerza, conscientes de que la comunicación —como la solidaridad— también reconstruye. Por eso, queremos compartir con vosotros este primer aniversario, no solo como un recuerdo de dolor, sino como un símbolo de resiliencia, justicia y compromiso", concluye Luján.