Catarroja muestra el impacto del voluntariado en un documental

Catarroja acogió este miércoles 22 de octubre, en Florida Universitària, la proyección del documental “La Voluntad. El impacto del voluntariado en la dana”. El largometraje, producido por la organización Volies, habla sobre el papel fundamental de las personas anónimas que ayudaron en la recuperación de las zonas afectadas y recoge testimonios de voluntarios de primera mano.

El estreno contó con una gran asistencia de público y fue muy bien recibido por las personas asistentes, que reconocieron la emoción y el valor humano reflejado en cada testimonio. El ambiente estuvo marcado por el agradecimiento y el recuerdo compartido de unos días que pusieron de manifiesto la hermandad del pueblo de Catarroja.

“Catarroja fue testigo de la gran solidaridad que surgió en los momentos más difíciles. Este documental es un reconocimiento a todas las personas voluntarias que, con su esfuerzo y compromiso, nos ayudaron en los momentos más complicados”, declaró la alcaldesa, Lorena Silvent.

Documental La Voluntad. / A.C.

Después de la proyección, se celebró un coloquio con voluntarios y protagonistas de esta pieza audiovisual para que comentaran sus experiencias vividas: Vicent Ramiro, peluquero de Catarroja que cedió su local para convertirlo en un punto de distribución sanitaria; Sandra Cuevas, profesora de la escuela Gavines de Picanya, convertida en un punto neurálgico de voluntariado; y Lluís López, voluntario valenciano que trasladó grandes cantidades de ayuda en bicicleta a las zonas afectadas. También participa en el documental Josep Castelló, de la Falla El Rabal de Catarroja, quien se dedicó a gestionar ayudas y donaciones desde su casal.

La actuación musical en directo de Enya Chofré fue la encargada de cerrar el acto. La artista, afectada y protagonista del documental, interpretó la canción que ha compuesto en honor al voluntariado: “El pueblo salva al pueblo”. Por su parte, Eixchelt González Guillamon dirigió el acto como periodista que ha puesto la voz en off del documental.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. / A.C.

El largometraje ha participado en festivales internacionales como: Suncine Festival Internacional, Big Fridge Festival Internacional de Londres, Festival Internacional de Derechos Humanos de Guadalajara (México) y NanoCon International Film Festival.

El estreno ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Catarroja, Florida Universitaria, Voluntare Voluntariado Corporativo y Raff & Batavia.

Actos conmemorativos del 29-O

Por otro lado, el estreno del film, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Catarroja, Florida Universitària, Voluntare Voluntariat Corporatiu y Raff & Batavia, se enmarca dentro de la programación especial del municipio por el aniversario de la dana.

Otros actos programados próximamente por el Ayuntamiento en conmemoración del 29 de octubre son: el festival “Open House València”, la presentación del libro “Llàgrimes de fang” de Carmen Amoraga, la inauguración del mural “Orgull de Poble”, la exposición fotográfica “El crit del fang i la solidaritat”, un acto con la asociación “Recuperem les Barraques” y la creación del “Racó de la memòria” en el cementerio municipal.