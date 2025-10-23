El Cermi acusa a Paterna de discriminar a las personas con discapacidad por una farola en medio de una acera
El comité de entidades representantes de personas con discapacidad pide al ayuntamiento que retire el mobiliario y le informe de los plazos de ejecución
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV) ha acusado al Ayuntamiento de Paterna de discriminar a las personas con discapacidad al no mover una farola que está en medio de una acera. Una ubicación que ya denunció la asociación de vecinos del barrio del centro, alegando que entorpecía el paso de personas con discapacidad, con visión reducida, personas mayores o familias con carritos de bebé.
El consistorio alegó, tras presentar una queja la entidad vecinal, que en la misma calle había un itinerario alternativo en la acera de enfrente, un argumento que para el Cermi es "insuficiente" y "técnicamente no justificado, pues se alega la imposibilidad de modificar la ubicación de la farola".
"Esta respuesta constituye una vulneración de la garantía previa y derecho a la accesibilidad universal, ampliamente reconocido no solo en las normas nacionales e internacionales, sino también en el ámbito autonómico, todas ellas de rango superior a cualquier ordenanza municipal, fundamentación jurídica que ni siquiera ha sido esgrimida para denegar la intervención solicitada", señalan en un comunicado enviado al ayuntamiento, que firma el presidente del Cermi-CV, Luis Vañó Gisbert.
La accesibilidad universal, continúan, "es una condición y garantía previa e irrenunciable para el ejercicio del resto de derechos por las personas con discapacidad", por eso, "si esta condición está ausente, se genera una discriminación directa sancionada por la normativa internacional, nacional y autonómica".
Por último, el Cermi pide la "inmediata reubicación de la farola situada en la calle Godella frente al número 39 a una posición que garantice el itinerario peatonal accesible y la reparación del pavimento", así como que se les informe por escrito de los plazos previstos para la ejecución de ambas actuaciones.
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"