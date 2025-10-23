El Cermi acusa a Paterna de discriminar a las personas con discapacidad por una farola en medio de una acera

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV) ha acusado al Ayuntamiento de Paterna de discriminar a las personas con discapacidad al no mover una farola que está en medio de una acera. Una ubicación que ya denunció la asociación de vecinos del barrio del centro, alegando que entorpecía el paso de personas con discapacidad, con visión reducida, personas mayores o familias con carritos de bebé.

El consistorio alegó, tras presentar una queja la entidad vecinal, que en la misma calle había un itinerario alternativo en la acera de enfrente, un argumento que para el Cermi es "insuficiente" y "técnicamente no justificado, pues se alega la imposibilidad de modificar la ubicación de la farola".

"Esta respuesta constituye una vulneración de la garantía previa y derecho a la accesibilidad universal, ampliamente reconocido no solo en las normas nacionales e internacionales, sino también en el ámbito autonómico, todas ellas de rango superior a cualquier ordenanza municipal, fundamentación jurídica que ni siquiera ha sido esgrimida para denegar la intervención solicitada", señalan en un comunicado enviado al ayuntamiento, que firma el presidente del Cermi-CV, Luis Vañó Gisbert.

La accesibilidad universal, continúan, "es una condición y garantía previa e irrenunciable para el ejercicio del resto de derechos por las personas con discapacidad", por eso, "si esta condición está ausente, se genera una discriminación directa sancionada por la normativa internacional, nacional y autonómica".

Por último, el Cermi pide la "inmediata reubicación de la farola situada en la calle Godella frente al número 39 a una posición que garantice el itinerario peatonal accesible y la reparación del pavimento", así como que se les informe por escrito de los plazos previstos para la ejecución de ambas actuaciones.