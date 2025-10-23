La complicada reconstrucción del barrio de l'Omet de Picassent

Si se pasa por el barrio de l'Omet esta semana es como si el tiempo se hubiera paralizado desde el 29 de octubre de 2024.Una docena de viviendas junto al barranco de Picassent siguen precintadas tras desaparecer la ladera de barranco delante de sus puertas. De hecho, hoy aún hay menos espacio después de las últimas lluvias que produjeron movimientos de tierras en la zona. Precisamente esa tierra inestable es lo que complica la reconstrucción de los apenas 300 metros de barranco y alrededores que se vieron afectados, y que puede hacer que se alarguen los trabajos incluso dos años.

El consistorio ya tiene aprobada la memoria financiada por el Estado a través de los fondos de reconstrucción valorada por 10,6 millones de euros, que ya ha obtenido el visto bueno tanto de la CHJ como del Ministerio. Los trabajos incluyen la reconstrucción de muros de contención en el cauce y la estabilización de taludes propuesta por el ayuntamiento, la reposición de servicios e instalaciones, viales y zonas peatonales, así como la reconstrucción del área recreativa de la Font de l’Omet. En esta valoración total se incluyen además gastos como la elaboración del proyecto, estudios topográficos, la dirección de obra o la coordinación de seguridad y salud.

El primer escollo se ha encontrado en la elaboración del proyecto. En un primer momento, se publicó una convocatoria con un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas alegaron que era un tiempo insuficiente, ya que se requería de estudios geotécnicos y topográficos, y finalmente se alargó el periodo a seis meses. Después de tener el proyecto escogido, habrá que sacar a licitación las obras y adjudicarlas. En ese sentido, y sin que haya ningún problema de por medio, ni alegaciones que se compliquen, estamos hablando que al menos hasta verano, como muy pronto no empezarían las obras. En cuanto a los plazos de ejecución, se estima en la memoria aprobada entre 12 y 14 meses de trabajos para la total reconstrucción. Eso nos lleva ya hasta 2027.

Puente derribado por las lluvias en la Font de l'Omet en Picassent. / Conselleria de Infraestructuras

Cuesta creer que un espacio afectado tan pequeño, comparado como el barranco del Poyo o l'Horteta, pueda tardar tanto, pero ese se debe al grado de afección y también al retraso del inicio de la reconstrucción, ya que no fue hasta julio cuando se presentó la memoria a valorar. La actuación más importante es la que contempla los muros de contención que afectan a las viviendas, las zonas peatonales y los viales. También destaca la reposición de todos los servicios municipales afectados, como el saneamiento, abastecimiento de agua, pluviales o alumbrado.

Cartas a los afectados

Ese retraso, sin embargo, afecta directamente a las catorce familias que tuvieron que ser desalojadas del barrio de l'Omet, al estar en peligro la edificabilidad tras la gran afectación de la calle 7, que prácticamente desapareció. Nueve de ellas no tenían ninguna alternativa habitacional y permanecen alojados de forma provisional en viviendas de la Sareb. El acuerdo finalizaba el 31 de diciembre, pero el Ayuntamiento de Picassent ha conseguido acordar con la entidad estatal una prórroga hasta que finalicen las obras y puedan volver a sus casas. Así se lo ha comunicado el consistorio por carta a los afectados hace apenas unos días. "Mi patio está cada vez más pequeño. Con las últimas lluvias se ha producido desprendimiento de tierra y la verdad es que las casas están muy al borde ya, deberían intentar al menor reforzar esta ladera del barranco", señala una de las vecinas que ha conseguido seguir viviendo en su casa al borde del barranco.

La reposición de la pasarela y de un muro, a punto

Esta vecina afirma que hace un mes el consistorio se reunió con ellos para explicarles el estado del proyecto y los plazos previstos. También para describirles las actuaciones más inmediatas, como la reposición de la barandilla o de la pequeña pasarela que cruza el barranco por el lecho y que usaban los vecinos para cruzar de un lado a otro cuando no baja agua por el cauce. El consistorio ha confirmado que esa obra la llevará a cabo en aproximadamente quince días con un contrato menor.

J.M. López

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Picassent también ha adjudicado ya la reparación de un muro lateral de 80 metros, de una de las viviendas de la calle 7, orientada hacia la Font de l'Omet, que tendrá un coste de 300.000 euros, también subvencionada con los fondos del Estado.

En cuanto a la limpieza del barranco, que ha obtenido críticas por parte de algunos vecinos de la zona, afirman desde el ayuntamiento que actualmente el acceso al lecho está prohibido por las obras de reparación de los puentes que se están llevando a cabo.