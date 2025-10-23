El "Cucurella" de Tik Tok lanza su apoyo a Lucía Casani

Adrián Navarro, más conocido como el "Cucurella de Tik Tok" por lucir un peinado parecido al del futbolista del Chelsea, ha querido mostrar su apoyo a Lucía Casani, concursante de Operación Triunfo desde el 15 de septiembre, original de Paterna.

El tik toker ha publicado un vídeo en redes sociales haciendo su propia versión de la canción Creo en mí de Natalia Jímenez, canción que cantó la triunfita en la gala 5 cuando estaba nominada y se salvó gracias al público. Ha acompañado el vídeo con una descripción que ponía "La mejor" y una mención al perfil de la paternera.

Recuerdos de la Eurocopa 2024

Si por algo se hizo viral Adrián Navarro fue por crear una canción en honor al futbolista español por los parecidos que les sacaban. Fue tanto el revuelo de la canción que hasta el propio Cucurella la cantó en la cena de equipo después de ganar el campeonato.