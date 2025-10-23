Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El "Cucurella" de Tik Tok lanza su apoyo a Lucía Casani

El creador de contenido ha querido hacer su propia versión de Creo en mí para respaldar a la triunfita paternera

Adrián Navarro, tik toker con más de 200.000 seguridores

Adrián Navarro, tik toker con más de 200.000 seguridores / Fran Vázquez

Redacción Levante-EMV

Paterna

Adrián Navarro, más conocido como el "Cucurella de Tik Tok" por lucir un peinado parecido al del futbolista del Chelsea, ha querido mostrar su apoyo a Lucía Casani, concursante de Operación Triunfo desde el 15 de septiembre, original de Paterna.

@adrinavarromusic La mejor 🤍@luciacasani.ot2025 #parati #viral #fyp #humor #risa ♬ sonido original - Adri Navarro

El tik toker ha publicado un vídeo en redes sociales haciendo su propia versión de la canción Creo en mí de Natalia Jímenez, canción que cantó la triunfita en la gala 5 cuando estaba nominada y se salvó gracias al público. Ha acompañado el vídeo con una descripción que ponía "La mejor" y una mención al perfil de la paternera.

Recuerdos de la Eurocopa 2024

Si por algo se hizo viral Adrián Navarro fue por crear una canción en honor al futbolista español por los parecidos que les sacaban. Fue tanto el revuelo de la canción que hasta el propio Cucurella la cantó en la cena de equipo después de ganar el campeonato.

@okdiario_oficial

🎤 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬: ¡𝐂𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐞 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥! Marc Cucurella ha sido uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa y un jugador clave para que España haya podido levantar el título en Alemania. El lateral izquierdo del Chelsea suele ser objeto de bromas en las redes por su peinado e incluso en Inglaterra le dedicaron una canción. «Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella… His hair is fucking massive», le cantaban. En plena celebración privada de los futbolistas de la Selección y sus familias, la euforia del catalán era tal que decidió subirse a una mesa y cantar la famosa canción viral en español, un vídeo que acumula varios millones de reproducciones en las redes sociales #viral #españa #cucurella #euro2024

♬ sonido original - OKDIARIO

