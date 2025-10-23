Opinión
El factor humà
Si en algun indret de la vida humana es fa palés que les relacions “de treball” poden afectar el dia a dia de les persones sense dubte que és el de la política, i de manera més directa m’atreviria a dir que la municipal.
Com a regidor i portaveu a Torrent, només en el que portem de legislatura, les he vist de tots els colors, també dins del meu grup municipal, perquè la roba bruta sempre s’ha de llavar a casa, però com que represente una part de l’actual oposició torrentina sóc conscient que qui té el poder d’executar les accions del dia a dia és el govern municipal i totes les persones que orbiten el seu voltant.
I clar, en el nostre cas de Torrent t’acabes trobant que, en només any i mig, primer se n’anà el portaveu en el Ple del principal partit del govern, després abandonà el seu grup municipal el també portaveu i primer tinent d’alcalde del soci de govern de l’alcaldessa, que des d’aleshores és regidor no adscrit. També la mateixa alcaldessa ha apartat recentment el cap de premsa municipal, sense que sapiguem quins han estat els motius reals.
Però si parlem de política, el factor humà ha estat realment present en la relació entre l’alcaldessa de Torrent: la senyora Folgado, i el Sr. Mazón, que ha aparegut vàries vegades per la capital de l’Horta Sud, assistint a inauguracions dedicades a reparacions d’infraestructures, que ja existien abans de la dana, tals com una carretera, un pont o el que se li avise en cada moment des de la pròpia alcaldia.
En conjunt, i tal i com ho veig, unes relacions han anat 'regulinxi' tirant a mal i altres van a tota vela, a colp d’inauguració. Sobre les que s’haurien de millorar a Torrent, tals com procurar que enguany hi haja pressupost, o que no es cobren factures d’aigua potable quan és insalubre, o que les empreses concessionàries operen amb contractes -tant a les instal·lacions esportives com a l’Auditori Municipal- etcètera, etcètera; sobre totes eixes, puc dir que, o bé no estan ixint perquè hi ha poc ambient de treball, o bé l’ambient continua sent tan irrespirable que la faena no ix.
El factor humà, des d’eixe fatídic dia de la DANA fins hui, s’ha conformat com una peça clau que ha acabat marcant les decisions de dos governs que ens afecten directament: l’autonòmic, i el que més conec de primera mà com a regidor local; assistisc perplex, tal i com explicà magistralment Josep Vicent Marqués a un País Valencià maltractat, i a un Torrent abandonat a la seua sort per una colla de persones que no s’ho trauen de les mans.
