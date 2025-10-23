Foios tendrá cronista municipal

El equipo de gobierno municipal de Foios (Compromís per Foios y PSPV) y la oposición (Partido Popular) han alcanzado un acuerdo para modificar el reglamento del cronista oficial de Foios, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional, garantizar una mayor transparencia y facilitar el desarrollo del trabajo de esta figura en el municipio.

El alcalde de Foios y responsable del área de Cultura y Patrimonio, Sergi Ruiz, ha subrayado que "esta firma representa un paso adelante en la preservación de nuestra memoria colectiva y un reconocimiento al papel fundamental del cronista como garante de nuestro legado histórico".

Este consenso entre el gobierno municipal y la oposición permitirá, además, la toma de posesión del cronista oficial de Foios, Daniel Corell, tras los acontecimientos ocurridos en el pleno del pasado mes de mayo. Con ello, se da un paso adelante hacia la normalización institucional y el fortalecimiento de la colaboración entre todas las fuerzas políticas del ayuntamiento. Daniel Corell tendrá un acto institucional a modo de presentación oficial como cronista municipal de Foios. El ayuntamiento invitará a diferentes autoridades y a otros cronistas de la comarca a este evento protocolario.

Por otro lado, el nuevo acuerdo incorpora medidas que mejoran la rendición de cuentas de la actividad del propio cronista, como la obligación de presentar anualmente un plan de trabajo y una memoria de actividades. Ambos documentos serán remitidos a todos los grupos políticos con representación municipal, para asegurar así una gestión más abierta, participativa y transparente.

La firma del acuerdo entre el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, y la portavoz del grupo popular, Amparo Clemente, muestra el compromiso de ambas partes por impulsar una gestión municipal basada en la colaboración, la transparencia y la responsabilidad.